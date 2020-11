Nacon Revolution Unlimited Pro Controller : une vidéo de lancement pour la manette en édition spéciale Call of Duty: Black Ops Cold War

En septembre dernier, Nacon dévoilait la Revolution Unlimited Pro Controller en édition spéciale Call of Duty: Black Ops Cold War, aux couleurs du dernier jeu en date d'Activision et Treyarch. La manette est désormais disponible dans le commerce, le fabricant partage donc une vidéo :

Cette Revolution Unlimited Pro Controller est donc sous licence officielle Call of Duty et a été conçue en collaboration avec Activision. Elle est compatible avec les PlayStation 4 et PC et outre le revêtement spécial aux couleurs de Call of Duty: Black Ops Cold War, la manette est livrée avec une pochette de transport rigide camouflage et un code permettant de débloquer un charme d'arme dans le jeu. Attention, le code ne fonctionne que pour la version PS4 du jeu.

La manette Revolution Unlimited Pro Controller en édition spéciale Call Of Duty: Black Ops Cold War de Nacon est vendue 179 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de la Nacon Revolution Unlimited Pro Controller : une manette ultime pour PC et PS4, ultra personnalisable