Harvestella : Square Enix dévoile une nouvelle licence entre Fantasy RPG et gestion agricole, à venir sur Switch et PC

Parmi les surprises du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, il y avait très clairement la révélation de Harvestella. Pourtant déjà doté d'un calendrier riche pour les prochains mois, Square Enix y a donc dévoiler ce nouveau jeu entre jeu de rôle et jeu de gestion agricole, qui devrait parler aux amateurs de Final Fantasy et Animal Crossing.

Le mélange entre Fantasy RPG et simulation de vie n'est pas une première, mais il faut avouer que les qualités techniques et visuelles du titre pourraient faire la différence par rapport aux concurrents.



Cultivez la terre, combattez et forgez des amitiés dans un nouveau monde fantastique. Bienvenue à Lèthe, un paisible village vivant au rythme des saisons. C'est ici que débute votre aventure dans ce nouveau jeu de rôle et de simulation de vie. Travaillez la terre, cuisinez, faites de l'artisanat et partez à l'aventure pour récolter des ressources tout en faisant connaissance avec les locaux. Les saisons suivent leur cycle habituel du printemps à l'hiver. Cependant, elles finiront par laisser la place à la saison de la mort nommée Quietus. Le sort du village repose sur vous, trouvez le moyen de stopper la saison de la mort avant qu'elle ne détruise votre foyer.

La date de sortie de Harvestella est d'ores et déjà fixée au 4 novembre 2022, pour le moment exclusivement sur Nintendo Switch et PC via Steam.