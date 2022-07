Hideo Kojima envisage de porter plainte après avoir faussement été accusé de l'assassinat de Shinzo Abe

Ce vendredi 8 juillet 2022, le Japon était sous le choc d'un triste évènement : l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, 67 ans, a été assassiné lors d'un discours électoral à Nara, mortellement touché par une arme artisanale. Le tireur a immédiatement été interpellé et vite identifié comme Tetsuya Yamagami, chômeur de 41 ans et ancien membre de la Force d’autodéfense maritime.

Un évènement déjà bien dramatique pour les Japonais, mais Internet a décidé d'en rajouter une couche. Sur le forum 4chan, des internautes ont affirmé que le tireur était un certain Samyueru Hydeo, partageant des photos de... Hideo Kojima, concepteur des Metal Gear Solid. Le forum a déjà une sombre réputation, ses membres font perdurer la blague raciste que tous les Asiatiques se ressemblent. Une fausse information qui s'est propagée, notamment sur une chaîne de télévision grecque et sur le Twitter français : Damien Rieu, politicien d'extrême droite et membre du parti Reconquête!, a en effet répondu à son opposante politique Clémentine Autain (LFI), qui condamnait l'assassinat de Shinzo Abe, en affirmant que « l'extrême-gauche tue », accompagnant son message de photos d'Hideo Kojima, vêtu d'une chapka, posant devant un portrait d'Ernesto « Che » Guevara ou portant un sac avec le visage du révolutionnaire argentin. Un tweet supprimé lorsque Damien Rieu s'est rendu compte de son erreur, mais Internet n'oublie rien :

Damien Rieu en roue libre confond un assassin avec Hideo Kojima, sommité mondiale du jeu vidéo.

L'extrême droite en plein délire raciste. pic.twitter.com/qOAbvRPGiF — Clémentine Autain (@Clem_Autain) July 8, 2022

Une blague de très mauvais goût, et Kojima Productions a tenu à publier un bref communiqué, condamnant les fausses informations et rumeurs lancées sur son fondateur. Et surtout, le studio japonais envisage « d'intenter une action en justice dans certains cas ». Eh oui, les fake news sont encore légion, Hideo Kojima et son équipe ne comptent pas les laisser se propager. Le studio est pour rappel bien occupé sur le développement d'un Death Stranding 2 et d'un titre encore mystérieux exclusif aux Xbox, sans doute un certain Overdose.

