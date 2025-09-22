HITMAN World of Assassination, une édition spéciale pour les 25 ans de la franchise

L’Agent 47 souffle ses 25 bougies, et IO Interactive n’a pas manqué l’occasion de marquer le coup. Le studio danois vient d’annoncer une édition physique limitée de HITMAN World of Assassination sur PlayStation 5. Baptisée 25th Anniversary Box, elle sortira le 17 octobre prochain, uniquement chez certains revendeurs, au prix de 49,99 €. Les précommandes viennent d’ouvrir, et il y a fort à parier que les exemplaires ne resteront pas longtemps disponibles.

À l’intérieur, les fans retrouveront un boîtier 3D au design exclusif, accompagné de quatre contenus additionnels très appréciés – Le Revenant, L’Ambianceur, Le Dédoubleur et Le Banquier. IO Interactive a aussi glissé une carte lenticulaire de collection, un petit objet pensé pour rappeler l’héritage de la saga et faire plaisir aux collectionneurs. Ce genre de détail donne à l’édition un côté “souvenir” qui parle autant aux fidèles de la première heure qu’aux joueurs plus récents.

Si l’annonce a du poids, c’est aussi parce qu’elle tombe à un moment symbolique. Le tout premier Hitman remonte à l’an 2000, et depuis, l’Agent 47 s’est imposé comme une figure incontournable du jeu d’infiltration. Costume impeccable, code-barres sur la nuque et mise en scène méticuleuse des assassinats… en un quart de siècle, IO Interactive a créé une véritable icône. Avec cette édition spéciale, le studio ne se contente pas de proposer un coffret collector, il lance officiellement les célébrations de cet anniversaire, et promet d’autres initiatives dans les mois à venir.

Depuis quelques années, HITMAN World of Assassination réunit toute la dernière trilogie en une seule expérience, pensée comme le point d’entrée idéal dans la franchise. On la retrouve sur PS5, PS4, Xbox Series, PC, Switch, et même sur iPhone et iPad, preuve qu’IO Interactive cherche à rendre sa série accessible au plus grand nombre. Cette Anniversary Box vient s’ajouter à cette démarche, en offrant quelque chose de concret aux joueurs : un objet de collection qui souligne l’importance de la licence et son rôle dans l’histoire récente du jeu vidéo.

En attendant de découvrir ce que IO Interactive réserve encore pour célébrer l’Agent 47, cette édition limitée s’annonce déjà comme un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui ont un attachement particulier à la saga.