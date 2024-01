Hunter x Hunter: Nen x Impact laisse songeur suite à sa première bande-annonce

Le mois dernier, durant la Jump Festa 2024, Bushiroad Games en avait profité pour annoncer un jeu de combat dans l'univers de Hunter × Hunter, sans plus de détails si ce n'est qu'il est développé par Eighting. Nous avions alors rendez-vous ce samedi 6 janvier pour en découvrir un peu plus à son sujet à l'occasion d'une présentation pour la nouvelle année du groupe. C'est donc cette nuit qu'a été diffusée la première bande-annonce de celui qu'il faudra désormais appeler Hunter x Hunter: Nen x Impact, qui pose beaucoup plus de questions qu'elle ne nous dévoile d'informations.

En effet, ce teaser d'une trentaine de secondes introduit simplement six personnages qui devraient donc figurer au roster de Hunter x Hunter: Nen x Impact, à savoir Gon Freecss, Kirua Zoldik, Kurapika, Leolio Paradinaito, Isaac Netero et Hisoka Morow, qui se font fasse dans une arène faisant penser à la Tour Céleste. Tout porte à croire que nous aurons affaire à des affrontements en 3v3, mais rien ne laisse présager de la nature précise de ces combats. Est-ce qu'il s'agira de joutes en 2D à l'instar de Dragon Ball FighterZ ou Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds (du même développeur pour ce dernier) ? Espérons-le, car un énième jeu de baston 3D en arène en décevrait plus d'un.

Les modèles des personnages, bien que représentatifs, laissent de leur côté penser que le budget alloué n'a rien d'extraordinaire. Enfin, aucune plateforme n'a pour le moment été annoncée, alors il reste toujours la possibilité qu'il s'agisse juste d'un jeu pour mobiles. Il ne reste plus qu'à patienter pour plus de détails et croiser les doigts pour qu'il s'agisse d'une bonne surprise.

