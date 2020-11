HyperX x Ducky One 2 Mini : un nouveau clavier mécanique compact dévoilé

HyperX vient d'annoncer aujourd'hui une seconde collaboration avec Ducky, fabriquant de claviers pour gamers, et présente donc le One 2 Mini, un modèle « 60 % plus compact que sa version standard », faisant l'impasse sur le pavé numérique pour une portabilité accrue, sans oublier d'y inclure les technologies modernes.

Cet HyperX x Ducky One 2 Mini est ainsi conçu pour résister à 80 millions de frappes, dispose de switches mécaniques linéaires rouges conçus par HyperX, embarque un rétroéclairage RGB des touches avec des effets et arbore un revêtement de touches Ducky PBT Double-Shot. Le clavier est également compatible avec Ducky Macro 2.0 pour créer des commandes personnalisées et les enregistrer sur six profils différents. Erik Hsieh, Senior Marketing Executive chez DuckyChannel International Co., déclare :

Ducky a le plaisir de travailler en étroite collaboration avec HyperX pour développer l'HyperX x Ducky One 2 Mini équipé d'interrupteurs HyperX pour offrir aux utilisateurs la meilleure expérience de clavier de jeu. Notre collaboration avec HyperX consiste à fournir des claviers de jeu mécaniques solides et fiables, nous avons hâte que les joueurs utilisent l'HyperX x Ducky One 2 Mini.

Bianca Walter, Business Manager chez HyperX EMEA, rajoute :

Nous sommes ravis d'annoncer notre seconde collaboration avec Ducky pour ce clavier en édition limitée. Ducky est connu sur le marché du gaming pour ses claviers mécaniques de haute qualité et axés sur les performances. L'HyperX x Ducky One 2 Mini est un excellent ajout à la gamme de claviers d'HyperX et offre aux fans d'HyperX et Ducky un clavier de jeu mécanique à 60 % équipé d'interrupteurs HyperX.

Le clavier HyperX x Ducky One 2 Mini est un modèle en édition limitée, avec seulement 1 425 produits disponibles en région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), il est disponible dès maintenant au prix de 129,99 € sur la boutique de HyperX. Vous pouvez retrouver l'Alloy Core RGB à 44,99 € sur Amazon.fr.