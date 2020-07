HyperX lance son clavier pour gamers Alloy Elite 2

HyperX continue d'étoffer son catalogue de périphériques pour jouers et après l'Alloy Origins, le constructeur lance en ce début de semaine l'Alloy Elite 2, évolution de l'Elite avec des interrupteurs Red pouvant résister à 80 millions d'activation, d'après le frabricant évidemment.

Ces switches Red sont donc mécaniques, mais l'Alloy Elite 2 dispose également de boutons dédiés au multimédia ainsi que d'une molette pour contrôler le volume. HyperX précise que le revêtement des touches, surnommé Pudding par ses soins, propose une double couche translucide avec une police de caractères exclusives. Le clavier bénéficie également d'un éclairage LED en RGB au niveau des touches et d'une barre lumineuse, d'une fabrication en acier solide, d'un port USB 2.0 et des technologies anti-ghosting et n-key rollover. Bianca Walter, Business Manager chez HyperX EMEA, rajoute :

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouveau clavier mécanique Alloy Elite 2 équipé de touches HyperX Pudding. L'Alloy Elite 2 répondra aux besoins des joueurs à la recherche d'un clavier de jeu mécanique entièrement personnalisable avec des interrupteurs linéaires HyperX dont la capacité est de 80 millions de clics par touche.

HyperX conclut en précisant que l'Alloy Elite 2 est compatible avec le logiciel NGenuity pour personnaliser l'éclairage, créer des macros et jusqu'à trois profils à enregistrer dans la mémoire embarquée. Mieux encore, le clavier est officiellement compatible avec les PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez le retrouver dès maintenant à 159,99 € sur Amazon.fr.