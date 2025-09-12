Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau dévoile ses nouveautés de gameplay et sa date de sortie, c'est pour bientôt !

Une préquelle à Tears of the Kingdom





En avril dernier, Nintendo nous surprenait en dévoilant Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau lors de la présentation de la Switch 2, une exclusivité à sa nouvelle console développée par AAA Games Studio (Koei Tecmo) qui nous contera ledit conflit se déroulant toujours plus loin dans le passé, à l'époque où a été envoyée Zelda. Outre de maigres détails glissés par les développeurs en vidéo, nous n'avons eu droit qu'à une autre bande-annonce lors du Partner Showcase de juillet, nous montrant toujours les mêmes personnages en plus de la princesse, à savoir les Soneaus Rauru et Mineru, l'Hylienne Sonia ainsi que les quatre autres sages jusqu'à présent non nommés, que ce soit en train de combattre ou lors de passages à priori orienté sur la narration. La vidéo se terminait alors avec le teasing d'un mystérieux golem, sans date de sortie. Autant dire que les fans étaient un peu restés sur leur faim.

La date de sortie et des bonus de sauvegarde dévoilés





C'est évidemment durant le Nintendo Direct de ce vendredi qu'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau s'est remontré et l'élément le plus notable à retenir, c'est qu'il sera disponible le 6 novembre 2025 ! Oui, c'est finalement bien plus tôt par rapport à ce que laissait entendre le « cet hiver », mais nous n'allons clairement pas nous en plaindre.

Les joueurs possédant des données de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau seront quant à eux ravis de pouvoir récupérer l'Épée de garde d'élite et l'Espadon de garde d'élite.

Quelques nouveaux détails présentés





La nouvelle bande-annonce est assez courte, en plus d'être un peu différente du passage de la présentation, et se fait un malin plaisir à ne pas montrer pleinement le visage de Ganondorf, contrairement aux visuels à retrouver en page suivante. Elle met l'accent sur l'action et notamment ce que nous avions déjà deviné, à savoir la possibilité d'effectuer des attaques en duo nommées Attaques synchro. Reste à savoir si les alliés avec lesquels les déclencher seront eux aussi jouables puisque nous voyons par exemple une autre guerrière gerudo et une Piaf assez stylée aux côtés de leur sage respectif.

Par ailleurs, si vous souhaitez voir à quoi ressemble l'interface du jeu, nous ne pouvons que vous conseiller de revoir le passage du Direct, qui introduit un drôle de personnage jouable, un vaillant petit Korogu ! De plus, les Artéfacts soneaus y sont vus à l'œuvre, capables d'invoquer divers effets (eau, vent, etc.), mais limitant visiblement fortement les déplacements. Pour un musō, c'est un style de gameplay qui va un peu à l'encontre de l'aspect rentre-dedans. Vous remarquerez aussi que Mineru disposera d'un véhicule pour se déplacer.

Du jeu en coopération locale à deux joueurs en écran scindé sera proposé avec une séparation horizontale, ainsi que le GameShare permettant de s'amuser sur deux consoles différentes de la famille Switch en ne possédant qu'une copie du jeu. Quant au fameux golem, nous le voyons littéralement voler et se transformer en plein vol en un mystérieux personnage que nous retrouvons sur l'illustration de la jaquette. Avec de telles « cheveux », il ne fait pas de doute qu'il s'agit d'une certaine manière de Link, sur lequel Nintendo ne peut clairement pas faire l'impasse dans une telle production, même si Zelda est mise en avant.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition est quant à lui vendu 59,90 € chez Leclerc, Cdiscount et Amazon, ou 59,99 € à la Fnac.