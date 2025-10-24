Actualité
Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau vignette 02 24 10 2025

BON PLAN : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, où le précommander sans devoir payer rubis sur l'ongle ?

par

Pas besoin d'aller casser des pots ou votre tirelire pour vous procurer le prochain jeu Zelda à un tarif plus abordable.

Des batailles épiques, mais à quel prix ?

Au début du mois prochain, c'est une nouvelle production exclusive à la Switch 2 et non des moindres qui va débouler dans les rayons, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Nous venons d'en découvrir une bande-annonce inédite donnant sacrément envie de partir affronter les forces de Ganondorf, mais avec la multiplicité des sorties en cette fin d'année, cela risque de faire mal au budget. Fort heureusement, certains revendeurs proposent comme d'habitude des offres plus que bienvenues.

Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau 02 31 07 2025

Où précommander Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau à pas cher ?

Vous trouverez donc ci-dessous les offres du moment. Pour rappel, la version sur l'eShop coûtera 10 euros de moins que le prix recommandé, comme tous les jeux first-party de Nintendo exclusifs à la Switch 2.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

Édition Standard (prix de base : 79,99 €)

La date de sortie de Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est fixée au 6 novembre en exclusivité sur Switch 2.

Lire aussi : PREVIEW Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, le retour explosif du Musô made in Zelda

