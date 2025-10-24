Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau nous prépare à la guerre dans une épique bande-annonce

Nous sommes en guerre





À désormais moins de deux semaines du lancement de Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, nous n'en avons finalement vu que très peu à son sujet depuis sa révélation début avril. Lors du dernier Nintendo Direct en septembre, nous avions appris sa date de sortie, eu confirmation de l'existence d'Attaques synchro et découvert les Artéfacts soneaus qui feront partie du gameplay, entre autres. Depuis, c'est sur les réseaux sociaux qu'il y a eu un peu de mouvement avec le partage de visuels introduisant les personnages jouables. Nous retrouvons désormais tout ce beau monde dans une bande-annonce centrée sur l'intrigue, montrant l'union des différents peuples pour affronter les forces de Ganondorf / Ganon et l'importance des Pierres occultes.

Bande-annonce en français

C'est enfin l'heure des présentations





Les principaux personnages de ce récit ont donc été introduits au fil des jours, révélant pour certains leur identité. Des visuels de chacun d'eux sont à retrouver en page suivante.

Ardi est une commandante gerudo bienveillante. Les lois de son peuple la contraignent à suivre les ordres de Ganondorf.

Raphica, Sage du vent, est un vif guerrier et le chef des Piafs. En dépit de son attitude distante, il est un allié prévenant et loyal.

Agraston, Sage du feu, est le chef de tous les Gorons. Costaud, calme et réfléchi, il se bat de toutes ses forces pour ses compagnons.

Qia, Sage de l'eau, est également la reine des Zoras et une habile guerrière qui inspire son peuple par sa bravoure et sa détermination au combat.

Mineru, sœur aînée de Rauru, est une spécialiste du savoir soneau. On la trouve souvent dans son atelier, faisant entre autres des recherches sur les Golems soneaus. Elle possède une pierre occulte et peut séparer son âme de son corps.

Zelda, princesse d'Hyrule venue d'une lointaine époque, elle cherche désormais un moyen de rentrer chez elle.

Lenalia, Dame de la cour du château d'Hyrule et suivante de Zelda. Sous ses airs tranquilles, elle est redoutablement efficace, ce qui lui vaut la confiance de Rauru.

Sonia est la fondatrice et la reine d'Hyrule aux côtés de Rauru, qu'elle soutient en lui prodiguant son infinie sagesse. Elle possède une pierre occulte et maîtrise le pouvoir du temps.

Rauru est le fondateur et le premier roi d'Hyrule. Faisant partie des derniers survivants du peuple soneau descendu des cieux, il possède une pierre occulte et maîtrise le pouvoir de la lumière.

Ganondorf est le seul homme né depuis un siècle au sein du peuple gerudo, et désigné chef en vertu des coutumes de celui-ci.

Enfin, vous trouverez ci-dessous un résumé de ce que nous réserve ce musō.

Dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, le roi Rauru et la princesse Zelda doivent mener une défense désespérée contre une invasion qui déterminera le sort du royaume. La survie même d'Hyrule et de son peuple repose sur le courage des héros prêts à s'unir contre la légion de Ganondorf. Parmi les différents personnages que vous rencontrerez au cours de l'aventure, vous découvrirez de nouveaux visages tels que Calamo, un Korogu turbulent qui erre dans Hyrule à la recherche d'un endroit où s'installer, et le Golem mystérieux, capable de se transformer et de voler dans les airs. Lors de votre périple, vous rencontrerez également des personnages plus familiers. Aux côtés de la princesse Zelda, vous ferez la connaissance des sages légendaires, notamment d'Agraston, le chef très mondain des Gorons, de Qia, la courageuse reine des Zoras, et de Raphica, l'intelligent chef des Piafs. Pour défendre le royaume, ces héros devront faire front commun face à l'invasion de Ganondorf. En faisant collaborer deux personnages, vous pourrez déclencher de puissantes attaques synchros qui vous donneront l'avantage au combat. Différentes combinaisons de personnages produiront différents effets d'attaques synchros. Certains d'entre eux pourront par exemple conférer des bonus aux personnages ou invoquer des golems que vous pourrez contrôler. Essayez différents binômes pour tenter de porter des coups dévastateurs à vos adversaires.

Bande-annonce en japonais

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sortira pour rappel le 6 novembre en exclusivité sur Switch 2. Vous pouvez le précommander en vous référant à notre guide d'achat.

