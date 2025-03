Découvrez 5 casques gaming performants à moins de 100 €

Avoir un casque gaming de qualité est essentiel pour renforcer l'immersion et profiter au mieux de ses jeux.

Pour les joueurs souhaitant une bonne performance sans exploser leur budget, voici les 5 meilleurs casques gaming à moins de 100 € d'après idealo, un comparateur de prix, des modèles alliant confort, qualité audio et fonctionnalités dédiées au gaming.

HyperX Cloud II

Le HyperX Cloud II est idéal pour ceux qui recherchent un casque filaire alliant confort et qualité sonore : équipé de son surround 7.1 virtuel, de coussinets en mousse à mémoire de forme et d'un microphone amovible, il garantit une expérience immersive et des communications claires.



Le Cloud II ne dispose cependant pas de logiciel de personnalisation.

Logitech G Pro X

Le Logitech G Pro X est davantage conçu pour l’esport, avec la technologie Blue VO!CE, qui garantit une restitution vocale claire, ainsi que des haut-parleurs PRO-G de 50 mm offrant un son équilibré et précis. Il intègre également le son Surround DTS Headphone:X 2.0, assurant une spatialisation sonore immersive pour un positionnement exact des sons.

Le Logitech G Pro X est cependant moins adapté aux consoles, car certaines de ses fonctionnalités nécessitent l’utilisation du logiciel G HUB.

SteelSeries Arctis Nova 3

Le SteelSeries Arctis Nova 3 se distingue par son design moderne et sa polyvalence. Il offre un son spatial 360° pour une immersion totale et des transducteurs de 40 mm pour un rendu sonore équilibré. Son microphone ClearCast Gen 2 garantit une réduction optimale des bruits de fond, assurant ainsi une clarté vocale supérieure.

Cependant, sa qualité sonore est légèrement inférieure aux modèles plus haut de gamme, et il n’offre pas de réduction active du bruit sur les oreillettes.

Razer BlackShark V2 X

Léger et performant, le Razer BlackShark V2 X offre une séparation des fréquences grâce à la technologie Razer Triforce 50 mm, garantissant des aigus clairs, des médiums équilibrés et des basses puissantes. Son isolation phonique avancée et son microphone cardioïde HyperClear assurent une réduction efficace du bruit, pour des communications nettes et fluides en jeu.

Toutefois, il offre moins de basses que certains concurrents dans la même gamme de prix et nécessite Razer Synapse sur PC pour un réglage optimal.

Corsair HS65

Avec un son Surround Dolby Audio et des transducteurs en néodyme de 50 mm, le Corsair HS65 assure une immersion totale tout en offrant un confort optimal grâce à ses coussinets en mousse.

Les réglages du son restent cependant limités sans le logiciel Corsair iCUE.