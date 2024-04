Indika : ambiance cinéma russe indépendant en vidéo

Le studio russe Odd Meter s'est expatrié pour terminer le développement d'Indika, un jeu d'aventure avec une nonne accompagnée du Diable et doutant de sa foi, dans une version alternative de la Russie du XIXe siècle. Les développeurs n'ont jamais caché leurs inspirations cinématographiques pour Indika, c'est encore plus palpable dans cette nouvelle bande-annonce :

Odd Meter cite en effet Yórgos Lánthimos (Pauvres Créatures), Ari Aster (Midsommar) et Darren Aronofsky (The Whale, disponible à 14,99 € sur Amazon) comme sources d'inspiration pour Indika, mais également les auteurs Mikhaïl Boulgakov (La Garde blanche), Fiodor Dostoïevski (Crimes et Châtiments) et Nicolas Gogol (Les Âmes mortes). Entre réalisation soignée et thèmes philosophiques, le jeu d'Odd Meter promet un voyage unique et sérieux, comme l'explique Rufus Kubica, responsable de la gestion des produits chez 11 bit studios, qui édite le titre :

Indika est un témoignage de la profondeur et de la maturité que les jeux vidéo peuvent atteindre en tant que support artistique. Le jeu combine non seulement une narration imaginative avec un sens de l'humour noir, mais plonge également dans les profondeurs des émotions humaines, de la spiritualité et de la nature du péché. Produit par le studio indépendant Odd Meter, Indika remet en question les normes conventionnelles du développement de jeux. La juxtaposition de thèmes religieux avec les paysages durs et tordus de la Russie, et le compagnonnage improbable entre Indika et le diable lui-même, créent un récit captivant qui est à la fois étrange et émotionnel. Indika est une expérience qui repousse parfois les limites de ce que les jeux peuvent être, offrant aux joueurs à la recherche de quelque chose de plus significatif et de plus mature un voyage inoubliable au-delà des limites des récits de jeux traditionnels. Il s'agit véritablement d'un projet de passion qui résonne profondément avec notre vision de l'édition

La date de sortie d'Indika a pour rappel été avancée au 2 mai 2024 sur PC, le titre arrivera le 8 mai sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre sera prochainement disponible en précommande sur GOG.com et Gamesplanet.