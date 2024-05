Indika : la date de sortie sur PS5 et Xbox Series X et S dévoilée, ça arrive très vite !

Lors du du Futur Games Show en mars dernier, l'éditeur 11 bit studios (Frostpunk) et le développeur Odd Meter (Sacralith : The Archer's Tale) avaient annoncé qu'Indika sortirait le 8 mai 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Finalement, les studios ont lancé leur jeu avec un peu d'avance sur ordinateurs, mais les joueurs sur consoles patientent encore.

L'attente ne sera pas très longue, car 11 bit studios et Odd Meter annoncent désormais que la date de sortie d'Indika est fixée au 17 mai 2024 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le jeu d'aventure narratif à la troisième personne avec une nonne et le Diable arrivera donc dans quelques heures seulement sur les consoles de salon de dernière génération de Sony et Microsoft, ouf !

Indika a déjà reçu d'excellents avis sur PC, le titre a une note de 80/100 sur Metacritic et des évaluations « très positives » sur Steam. En attendant sa sortie sur PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

