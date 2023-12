INSOLITE sur Baldur's Gate 3 : quand 2 stars du Seigneur des Anneaux se lancent dans une aventure inattendue

Maintenant que Larian Studios a sorti Baldur's Gate 3 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le studio belge peut souffler et s'amuser. Pour ce long week-end de Noël, l'équipe a offert un joli cadeau aux amateurs de fantasy : une nouvelle vidéo avec deux stars de la trilogie Le Seigneur des Anneaux :

Swen Vincke, directeur du jeu, a invité Elijah Wood et Sean Astin, qui incarnent Frodon Sacquet et Sam Gamegie dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, afin de découvrir Baldur's Gate 3. Les deux acteurs incarnent ici un Tieffelin et un Halfelin (évidemment) et se lancent dans le début de cette « aventure inattendue ». La séquence est montée pour que la vidéo ne dure que huit minutes, mais le trio a pas mal avancé dans le scénario, alors gare aux spoilers si vous n'avez pas encore découvert ce jeu de rôle.

Pour rappel, Baldur's Gate 3 a été élu Jeu de l'Année aux Game Awards 2023, vous pouvez le retrouver en promotion sur GOG.com, ou découvrir les premiers volets sur Gamesplanet.

