INSOLITE sur Meta : Groland parodie le métavers à travers un sketch hilarant !

Groland a dévoilé sa vision du métavers et, le moins que nous puissions dire, c'est que la critique est aussi acerbe et réaliste qu'hilarante, voyez par vous-même. Si vous pouviez vous évader l'espace d'un instant et adopter un style de vie d'un plus haut standing en réalité virtuelle, cela vous suffirait-il ? En extrapolant, si la France proposait à chaque Français le Meta Quest Pro à 50 €, avec un Horizon Worlds digne de ce nom, seriez-vous plus enclin à accepter que votre réalité en pâtisse ?

L'idée est vieille comme le monde, bien que rondement menée par les équipes de Groland. Cette idée de se « divertir », de faire « diversion », au point d'oublier ou tenter d'échapper à la dure réalité n'a cessé d'être au cœur des débats, entraînant avec elle la littérature, la radio, le cinéma, la télévision, le jeu vidéo, les séries et désormais le métavers. N'oublions pas non plus que la question est centrale dans le film Ready Player One.

Les problèmes de dépendances (le terme addiction étant scientifiquement impropre) pourraient se démultiplier avec les plateformes sociales dans un avenir proche. Nous ne pouvons que vous recommander d'avoir une expérience et une hygiène de vie équilibrée, afin de mieux appréhender et défendre le « vrai » monde que vous souhaitez.

À l'instar du personnage central de l'épisode 8 de la quatrième dimension, mettant en scène un passionné de littérature qui n'a que faire du réel, il se pourrait que la réalité vous rattrape aussi bien qu'elle l'a fait avec lui à la fin de l'épisode.

