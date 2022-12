INSOLITE Meta Quest Pro : voici comment lier l'utile à l'agréable en réalité mixte !

Bien que notre société actuelle ait beaucoup contribué à rendre nos vies de plus en plus faciles et confortables, il reste des tâches domestiques (laver la vaisselle, étendre le linge, repeindre la pelouse...) résistant encore et toujours à nos heures de loisir. Et si vous pouviez désormais lier l'utile à l'agréable ?

À l'instar de lier activité sportive et gaming (voir notre live), voici qu'un certain yanosen_jp vient de nous faire découvrir une utilisation inattendue du Meta Quest Pro et de son fameux passthrough couleur :

Voici la traduction :

Le passthrough en couleur du Quest Pro est désormais disponible chez nous. Le suivi manuel est bien pratique pour utiliser le navigateur tout en faisant la vaisselle.

Comme vous pouvez l'apercevoir, vous pourrez dorénavant suivre nos lives et autres vidéos de GAMERGEN.COM (entre autres) tout en faisant vos tâches domestiques. Attention toutefois, l'eau chaude de la vaisselle pourrait provoquer de la buée sur le casque, prévoyez donc une serviette microfibre pour parer à ces inconvénients. En clair, vous pouvez, casque vissé sur la tête, faire plein de choses du quotidien et si vous avez d'autres idées d'utilisations ingénieuses, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaires.

