INSOLITE sur The Elder Scrolls : une bague en or du Rituel de Mara en vente sur la boutique de Bethesda

Dans l'univers de Tamriel, théâtre des jeux The Elder Scrolls, les habitants peuvent se marier grâce au Rituel de Mara, une cérémonie plutôt classique où le couple s'échange des bagues. Une pratique très appréciée des joueurs du MMORPG The Elder Scrolls Online, et Bethesda a décidé d'aller un peu plus loin.

Le studio propose en effet sur sa boutique nord-américaine une bague en or 10 carats du Rituel de Mara, arborant la mention « With this ring and Mara's blessing » à l'intérieur, idéal pour les mariages dans la vraie vie... à condition d'y mettre le prix. L'Anneau de Mara est en effet vendu 1 000 $ et les commandes sont uniquement ouvertes jusqu'au 14 février prochain, vous savez pourquoi (c'est la Saint-Valentin).

Pour les couples moins fortunés, Bethesda propose aussi un Anneau de Mara en argent sterling à 85 $. C'est moins brillant, mais bien plus abordable ! Et pour accompagner le repas de mariage, rien de mieux que The Elder Scrolls: Le livre de cuisine officiel, à 35 € sur Amazon.