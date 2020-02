INSOLITE : une mère revoit son enfant décédé à l’aide de la réalité virtuelle

Vous ne rêvez pas et ce n’est pas un épisode de Black Mirror non plus, une émission de télévision coréenne a « réunie » une mère et sa fille de sept ans décédée en 2016 grâce à la VR. C’est une émission intitulée Meeting You qui a réalisé la chose pour immerger Jang Ji-sung (la mère) auprès de sa fille Nayeon décédée d’une maladie. Avec la réalité virtuelle, elles ont ainsi pu « interagir » ensemble (jouer, tenir une conversation et même se toucher) dans une simulation qui pourrait s’apparenter à un havre de paix.

Pour arriver à ce résultat d’immersion, la société coréenne Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) a travaillé sur la conception de reproduction de la voix, du visage et du corps de Nayeon pour qu’ils soient aussi fidèles et réalistes que possible.

Le but de cette expérience est de « ressusciter » les morts pour aider les vivants face à leur chagrin. Comme beaucoup de personnes et de spécialistes en ont fait part, cette expérience est un exploit certes, mais qui peut aller à l’encontre des mœurs et de la morale qui règne, ce qui peut poser des problèmes d’éthiques assez inquiétants.

Le philosophe et éthicien de la technologie à l’université du Sussex, le Dr Blay Whitby, est inquiet de ce genre d'expérience.

Nous ne savons tout simplement pas les effets psychologiques d’être « réunis » avec quelqu’un de cette façon.

Que pensez-vous de tout cela ? Flippant ou touchant ? Dites-nous tout dans les commentaires de cet article.