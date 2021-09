Insurgency: Sandstorm, le gameplay détaillé en vidéo

Après des années d'attente et un long report, Insurgency: Sandstorm sortira enfin sur consoles de salon à la fin du mois de septembre. En attendant de retrouver le FPS tactique de New World Interactive et Focus Entertainment, les studios partagent aujourd'hui une bande-annonce pour présenter le gameplay :

Insurgency: Sandstorm est donc un jeu de tir à la première personne tactique et réaliste, dans des environnements urbains au Moyen-Orient. Les joueurs devront coopérer pour accomplir différents objectifs et vaincre l'autre équipe, en choisissant des classes avec leur équipement propre. Les armes aussi se veulent réalistes, avec un comportement unique et sans réticule de visée à l'écran, les développeurs ont également soigné le sound design pour des bruits d'armes réalistes et une réverbération changeant en fonction de l'environnement. Enfin, les joueurs retrouveront un système de personnalisation pour créer leur propre soldat des forces de la Sécurité ou de la faction Insurgée.

La date de sortie d'Insurgency: Sandstorm est fixée au 29 septembre 2021 sur PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez le précommander à 39,99 € sur Amazon. Le titre sera jouable en 4K et à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X dès son lancement, et une mise à jour rajoutant d'autres améliorations pour les nouvelles consoles sera publiée l'année prochaine.