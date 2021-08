Insurgency: Sandstorm, la date de sortie sur PS4 et Xbox One confirmée en vidéo

Déjà disponible sur ordinateurs, Insurgency: Sandstorm est encore attendu sur consoles de salon. Il devait sortir en août 2020, mais a été repoussé à une date inconnue. Eh bien, un an plus tard, New World Interactive et Focus Home Interactive sont de retour, avec une date de sortie.

Le distributeur Maximum Games avait déjà lâché l'information il y a quelques jours, mais c'est désormais officiel, la date de sortie d'Insurgency: Sandstorm est fixée au 29 septembre 2021 sur PlayStation 4 et Xbox One. Cette version pour consoles de salon a droit à une nouvelle bande-annonce, à admirer ci-dessus, et tous les joueurs précommandant le FPS tactique recevront le Warlord Gear Set et le Peacemaker Gear Set au lancement. Il sera possible d'opter pour une édition standard, une édition Deluxe avec le Year 1 Pass ou une édition Gold avec le Year 2 Pass en plus. Chaque Pass rajoute 16 packs de cosmétiques au fil de l'année, et quatre éléments cosmétiques dès l'achat du Year 2 Pass.

Enfin, les studios annoncent qu'Insurgency: Sandstorm sera évidemment jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, en 4K et à 60 fps. Vous pouvez précommander le jeu à 39,99 € sur Amazon.