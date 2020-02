Insurgency: Sandstorm, enfin une date de sortie sur PS4 et Xbox One pour le FPS hardcore

En 2007, les moddeurs du Source Engine ont imaginé Insurgency: Modern Infantry Combat, une expérience pensée pour être réaliste au possible. L'équipe derrière le projet a depuis bien grandi pour devenir New World Interactive, et s'est associée à Focus Home Interactive pour en proposer une suite, Insurgency: Sandstorm. Elle dispose d'un multijoueur sans concession, une véritable expérience scénarisée, et de plus en plus de modes et cartes depuis son lancement.

Plus d'un demi-million de joueurs ont succombé à l'expérience sur PC, et alors que celui-ci est plus rôdé que jamais, il était temps de le porter sur consoles, comme cela a toujours été promis. Les versions PS4 et Xbox One d'Insurgency: Sandstorm viennent officiellement d'obtenir une date de sortie, et ce sera pour le 25 août 2020.

« Le marché des consoles a depuis longtemps envie d'un jeu de tir tactique hardcore. L'élargissement de notre formule PC validée au marché des consoles est une étape importante dans l'évolution de notre société, et nous sommes ravis de proposer pour la toute première fois notre style signature de FPS tactique sur ces plateformes » - Keith Warner, président.

Reste désormais à savoir si les joueurs retrouveront les mêmes sensations hardcore avec Insurgency: Sandstorm sur PS4 et Xbox One que sur PC. Cette version sera jouable pour la première fois dans les allées de la PAX East 2020 à Boston ce week-end.