Ion Fury : édition physique et date de sortie pour les versions PS4, Xbox One et Switch du FPS rétro

Une bonne partie de la réputation de 3D Realms, anciennement Apogee Software, est basée sur le fait qu'il est derrière la saga Duke Nukem. La société peine tout de même à toucher un large public avec ses dernières productions, à l'instar du récent Bombshell, dont les qualités n'ont pas vraiment été trouvées.

Il a tout de même réussi un beau tour de force avec Ion Fury, directement inspiré de ses anciens FPS rétro comme Duke Nukem 3D et Wolfenstein 3D. Il a été globalement très bien apprécié par la presse avec sa version PC, et une partie des joueurs attend désormais le portage sur console, prêt depuis quelques jours. Le planning de 3D Realms est désormais fixé : Ion Fury sera disponible au format numérique sur PS4, Xbox One et Switch le 14 mai, et avec une édition physique limitée le 26 juin.

Des boîtiers comprenant le jeu, un artbook et des stickers peuvent effectivement être précommandés, avec un prix de 24,99 € sur PS4 ou PC et 29,99 € sur Switch. Oui, le PC est aussi concerné, pour ceux qui n'auraient pas encore succombé à l'appel de la version numérique ou des éditions spéciales plus onéreuses.

Sur Xbox One en revanche, rien de prévu en revanche pour les amateurs d'objets palpables.