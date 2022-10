Cuphead : date de sortie et lancement des précommandes pour la version physique, une Collector’s Edition aussi dévoilée

Le temps passe si vite que Cuphead fête déjà son cinquième anniversaire. Les fans du jeu de tir et de plateforme hardcore de Studio MDHR vont enfin avoir droit à une version physique de Cuphead, comme l'avaient annoncé les développeurs récemment. Et le studio ne fait pas les choses à moitié.

Une version physique standard est d'ores et déjà disponible en précommande sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, sa date de sortie est fixée au 6 décembre 2022. Elle inclura le jeu sur disque ou cartouche, le DLC The Delicious Last Course, six cartes Funnies à collectionner, une carte de membre et une jaquette réversible. Vous pouvez déjà la précommander contre 39,99 € à la Fnac ou sur Amazon.

En plus de cela, iam8bit propose en exclusivité une Collector's Edition de Cuphead, avec le contenu de l'édition standard, une marionnette entièrement fonctionnelle du personnage principal, une boîte à musique, une affiche, un fourreau et une boîte pour exposer la marionnette. Un collector disponible en précommande chez iam8bit uniquement, contre 199,99 $, et qui sera expédiée dans le courant du premier trimestre 2023.