Cuphead : le DLC The Delicious Last Course est de sortie, une courte bande-annonce endiablée pour fêter ça

L'attente aura été longue depuis l'annonce du DLC The Delicious Last Course de Cuphead il y a de cela quatre bonnes années. Studio MDHR a depuis sorti son bébé sur Switch et PS4 en plus des Xbox One et PC, et avait fixé le lancement de ce contenu additionnel à ce jeudi 30 juin 2022 à l'occasion des derniers Game Awards. Pour fêter son arrivée sur les plateformes de téléchargement, c'est une courte bande-annonce qui vient donc d'être diffusée, proposant un aperçu des boss qui vont nous barrer la route.

Sachez que ce DLC est vendu 7,99 € et qu'un bundle avec Cuphead est également commercialisé au prix de 26,99 €. Un résumé de son contenu est à retrouver ci-dessous :

Dans Cuphead - The Delicious Last Course, Cuphead et Mugman sont rejoints par Mme Calice pour une aventure qui vous emmènera sur une nouvelle île ! Avec de nouvelles armes, de nouveaux charmes et des capacités inédites pour Mme Calice, affrontez toute une nouvelle série de boss crevant l'écran pour aider le chef Lasalière dans l'ultime quête de Cuphead. Mme Calice est désormais un personnage jouable, avec des déplacements modifiés et de nouvelles capacités. Une fois acquise, vous pourrez la jouer aussi bien dans le DLC que dans la première aventure de Cuphead !

Traversez une toute nouvelle île Aquarelle en vous mesurant aux boss les plus redoutables et les plus fous que Cuphead ait jamais eu à affronter !

Trouvez de nouvelles armes et de nouveaux charmes qui vous aideront à surmonter des défis inédits et à battre vos records contre les boss du jeu d'origine !

Aidez le chef Lasalière dans une toute nouvelle aventure qui vous conduira à percer le mystère de la quête secrète du Calice légendaire !

S'il vous fait de l'œil, vous pouvez notamment vous le procurer sur GOG.com.

Lire aussi : Netflix : annonces de Dragon Age: Absolution et Castlevania: Nocturne, date et teaser pour The Cuphead Show! saison 2 et clip de Sonic Prime