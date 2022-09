Cuphead : une édition physique annoncée pour le 5e anniversaire

Cuphead s'est longtemps fait attendre, et il a débarqué en 2017 sur PC et Xbox One, avant d'être porté sur Nintendo Switch puis PlayStation 4. Le jeu de plateforme et de tir de Studio MDHR a rencontré un vrai succès critique et commercial grâce à sa difficulté et son style graphique inspiré des vieux dessins animés Disney.

Cuphead célèbre donc cette année ses cinq ans, et Studio MDHR a décidé de fêter ça avec une édition physique. Eh oui, le titre va enfin avoir droit à sa version en boîte sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, elle regroupera le jeu de base ainsi que le DLC The Delicious Last Course, sorti cet été. C'est iam8bit qui va se charger de produire et distribuer Cuphead en boîte, vous pouvez vous inscrire pour être tenu au courant du lancement des précommandes, mais MDHR indique bien que le jeu sera disponible « dans les magasins du monde entier ».

Sur PC, il faudra continuer à se contenter d'une version numérique, Cuphead est disponible contre 19,99 € sur GOG.com.