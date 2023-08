Happy Funland : le jeu d'horreur aura droit à une Souvenir Edition physique sur PS5 et PSVR 2

Source: Just for Games

Source: Just for Games

L'éditeur Perp Games et le développeur Spectral Illusions lanceront prochainement Happy Funland, un jeu d'horreur à la première personne en réalité virtuelle qui nous emmènera dans un parc d'attractions plutôt effrayant. Un titre attendu sur SteamVR et PlayStation VR 2, et il aura droit à sa boîte sur la console de salon de Sony.

Just for Games annonce qu'il distribuera Happy Funland: Souvenir Edition à partir du 27 octobre 2023, idéal pour trembler à Halloween avec le PSVR 2. Il n'y aura visiblement pas grand-chose de plus dans la boîte à part le disque, alors voici une présentation du jeu :

Explorez les vestiges abandonnés et découvrez les sombres secrets du parc d'attractions Happy Funland de Mort Grisly, résidence du fameux Randy Rodent !

Une expérience VR d'horreur à l'humour noir où l'amusement n'a pas de fin ! Vous n'aviez jamais entendu parler du parc d'attractions Happy Funland, ni de son histoire tragique, lorsque vous avez accepté de rencontrer un parfait inconnu, nommé Larry, au milieu d'un marais du sud de la Floride. Peut-être que si vous aviez été au courant des événements horribles qui s'y sont déroulés, vous n'auriez pas accepté ce travail ! Explorez les vestiges abandonnés et découvrez les sombres secrets du parc d'attractions Happy Funland de Mort Grisly, la maison de Randy Rodent !

Montez dans des manèges tels que le bateau pirate « Maraudeurs des îles tropicales » !

Laissez-vous effrayer par les fantômes de Grisly en visitant « Le manoir de Grisly » !

Devenez plus fou qu'un écureuil avec l'attraction dans le noir « L'Excursion Dingo de l'Écureuil Sauvage » !

Faites l'expérience du bonheur par-dessus bord dans l'attraction « It's a Happy Little Grisly World » !

Vous pouvez déjà précommander Happy Funland: Souvenir Edition à 29,99 € sur Amazon, à la Fnac ou chez Leclerc.

Lire aussi : PSVR 2 : le top 10 des téléchargements en juin 2023, Beat Saber conserve sa position, mais quid des autres ?