Doki Doki Literature Club Plus! : le jeu d'horreur psychologique avec des étudiantes aura droit à sa version améliorée sur PC et consoles

Doki Doki Literature Club aura marqué tous les joueurs qui l'ont essayé. Le roman graphique ressemble à de nombreux titres du même genre, avec des étudiantes à séduire, mais rapidement, le joueur comprend pourquoi il est affublé de l'étiquette « horreur psychologique ». Pour l'instant disponible uniquement en free-to-play sur PC, il va avoir droit à une version améliorée.

Les studios ont en effet annoncé lors de l'IGN Expo Doki Doki Literature Club Plus!, qui regroupera le jeu de base, mais également six nouvelles histoires, une centaine d'images à débloquer, 13 nouvelles pistes musicales, son lecteur de musiques intégré au jeu, sans oublier des améliorations visuelles pour en profiter en Full HD. Mais surtout, le titre sortira sur PC ainsi que sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Serenity Forge, éditeur du jeu, distribuera même une version physique sur les consoles de Sony et Nintendo, avec DDLC+ en boîte, quatre petites figurines en 2D des personnages, la bande originale numérique avec un code de téléchargement imprimé sur une disquette, 17 autocollants en vinyle, une carte de membre du Doki Doki Literature Club, un poème exclusif écrit par Monika, et un carnet à poème à couverture rigide exclusif à la version Switch.

La date de sortie de Doki Doki Literature Club Plus est fixée au 30 juin 2021 sur ordinateurs et consoles en version numérique et dans le courant de l'été en boîte, une bande-annonce insolite est à admirer ci-dessus.