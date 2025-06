Fractured Blooms : quand Silent Hill rencontre Doko Doki Literature Club

Lors du Summer Game Fest Live, nous avons découvert un nouveau jeu présenté comme la rencontre entre Silent Hill et Doki Doki Literature Club. Si tout le monde connaît au moins de nom la franchise de Konami dans la ville brumeuse, le second est un visual novel conçu par Team Salvato, avec de la romance, des étudiantes en uniforme et un twist qui a traumatisé tous les joueurs.

Autant dire que Fractured Blooms, développé par Serenity Forge, a de quoi intriguer, d'autant que le studio est aussi l'éditeur de DDLC et Slay the Princess. La première bande-annonce nous montre un simulateur de ferme particulièrement oppressant, soit deux choses qui ne vont normalement pas ensemble ! Voici ce qu'il faut savoir sur ce « jeu de simulation de vie psychologique ».

Inspiré d’une histoire vraie. Redonnez à votre maison sa gloire d'antan en cultivant des plantes, en cuisinant de délicieux repas, en apprenant de nouvelles recettes et en prenant soin de ses habitants dans ce jeu de simulation de vie psychologique ! jouer comme une petite fille, une jeune fille qui se retrouve coincée dans une boucle temporelle et dans un monde de douceur et de calme. Chaque boucle est un jeu de stratégie, de gestion des ressources et de découverte. Organisez vos journées avec précautions pour bien gérer votre alimentation et votre endurance. Ce n'est qu'en parvenant à maîtriser votre routine et à trouver des moyens de réaliser les tâches difficiles que vous pourrez mieux appréhender la jolie réalité qui vous entoure. Chaque jour, quelque chose changera. Vous commencerez à vous en rendre compte. Vous commencerez à vous souvenir. Vous commencerez à voir. Vous commencerez à ressentir. Vos actions comptent ; chacune a son importance et le cycle se souvient de tout. Plantez, cultivez, cueillez, nettoyez, Plantez, cassez, tachez, sauvez, Une vie aussi fragile que du verre. Cultivez votre jardin, étape par étape Plantez, arrosez et récoltez une grande variété de cultures pour créer le jardin de vos rêves. Chaque jour est un nouveau départ, synonyme de progrès et de nouvelles possibilités. Réussirez-vous à subsister par vous-même ? Cuisinez des plats réconfortants à base de vos récoltes Utilisez les ingrédients que vous avez récoltés pour préparer de bons petits plats. Essayez différentes recettes pour trouver le goût et le tempo qui vous conviennent le mieux. Occupez-vous d’une maison dans laquelle on se sent bien Rangez, rénovez votre maison, décorez-la avec des fleurs, mettez de l'ordre et appréciez les rituels apaisants de la vie quotidienne. Trouvez votre rythme dans une boucle temporelle Chaque jour apporte son lot de nouvelles tâches et de nouveaux choix. Apprenez à équilibrer vos ressources, à anticiper et à ressentir la satisfaction du travail bien fait. Découvrez de nouvelles surprises chaque jour Le monde est en constante évolution. Prêtez attention à tout ce qui vous entoure. Qui sait quel merveilleux petit détail vous pourriez remarquer ? Une histoire pleine de cœur et d'honnêteté Découvrez ce récit très intime et inspiré d'une histoire vraie. Plus vous jouez, plus cette histoire meurtrie s’épanouit. Que personne ne vous touche. Qu’essayez-vous vraiment de garder en vie ?

Fractured Blooms n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur PC.