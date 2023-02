Jeux vidéo et jeux d'argent : quand le pari rencontre les gamers !

Au vu de l'évolution disponible dans les jeux vidéo, qui laissent de plus en plus les développeurs indépendants fabriquer de toute pièce leur propre mod, les jeux se sont métamorphosés. Prenons l'exemple du fameux GTA V. Il y a désormais un nombre incalculable de mods disponible au téléchargement et il y en a pour tous les goûts. Du simple mod de communication aux mods de jeu d'argent, tout est bon pour satisfaire votre avatar dans ce monde ouvert.

Avec de telles avancées, nous constatons que les joueurs deviennent de plus en plus des parieurs, comme nous expliquait William du site casinosenlignecanada.ca quand il était sur GTA Online. Il nous précisait qu'avec peu d'argent au début de sa partie, il s'est mis à parier tous les jours et s'est ainsi constitué une petite fortune. Attention toutefois à ne pas devenir addict !

Nombre de jeux vidéo intègrent également des jeux où l'on peut parier une forme de monnaie, c'est le cas de Rust sur les serveurs moddés. Il existe un campement dans lequel il nous est tout à fait possible de parier du scrap (déchets servant à apprendre de nouvelles recettes) pour multiplier notre mise jusqu'à 20 fois. Cette forme de pari pousse les joueurs à aller récolter des ressources, se battre contre les autres joueurs afin de les piller, pour toujours avoir plus d'objets à jouer à son inventaire.

En outre, les jeux d'argent font leur arrivée dans la VR (réalité virtuelle) et dans l'AR (réalité augmentée). Plus vrais que nature, vous serez confortablement installé à la table de votre jeu préféré, vous aurez une mise à investir et vous pourrez regarder les réactions de vos adversaires. Vous pourrez même jeter vos jetons sur la table et les manipuler, pour une immersion toujours plus intense.

En conclusion, le monde des parieurs ne cesse de s'étendre et les codes changent. L'ergonomie que procure le jeu de chez soi ou sur un support portatif (comme le dernier smartphone dans votre poche) vous permet de jouer où vous voulez, quand vous voulez, par tout temps et à toute heure. Les possibilités sont infinies, la créativité des concepteurs et développeurs n'est pas prête à tomber en panne et l'arrivée de l'intelligence artificielle devrait encore fortement améliorer l'interactive.