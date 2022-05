Jeu vidéo en nuage, rétrojeu, bourses d’objets virtuels : des anglicismes du jeu vidéo officiellement traduits en français

Régulièrement, la Commission d'enrichissement de la langue française soumet au Journal officiel des termes pour éviter l'utilisation de mots anglophones dans les institutions de l'État. Vous connaissez déjà le verbe divulgâcher et les informations fallacieuses, et le milieu du jeu vidéo n'y échappe pas.

Le Ministère de la Culture publie ainsi au Journal officiel plusieurs termes à utiliser en français pour parler des pratiques vidéoludiques. Certaines sont évidentes et font d'ailleurs déjà partie du langage des joueurs, comme l'« accès anticipé (early access) », les « joueurs et joueuses professionnels (pro-gamer) », les « contenus téléchargeables additionnels (DLC) » ou le « passe saisonnier (season pass) », mais il faut également compter désormais sur le « jeu vidéo en accès gratuit (free-to-play) », le « jeu (vidéo) d'habileté (skill game) », le « jeu social en ligne (social game) » ou encore le « rétrojeu (retrogaming) ». D'autres font sourire, comme le « jeu vidéo à la demande (game as service) » ou le « jeu vidéo en nuage (cloud gaming) ». Notons également les « joueurs et joueuses en direct (streamers) », le « payer pour gagner (pay to win) », la « publicité intrajeu (in-game advertising) », le « jeu vidéo de compétition (e-sport) » et bien évidemment les « bourses d'objets virtuels (skin betting, skin gambling) »...

Bon, cela ne va rien changer au langage courant des joueurs, mais désormais, si vous lisez un document officiel de l'État français, vous saurez ce que signifie « jeu vidéo en nuage » ou « jeu vidéo à la demande ». Sinon, de nombreux autres termes issus du monde du jeu vidéo sont déjà traduits et présents dans les dictionnaires comme le Larousse, vendu 7,95 € sur Amazon, et plus adaptés au langage courant.