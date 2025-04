Les jeux gacha sont un désastre financier pour les jeunes Japonais

Même en Occident, il est désormais bien difficile d'échapper aux gacha, ces jeux qui permettent d'obtenir des objets ou personnages aléatoires, en l'échange d'une monnaie virtuelle. La mécanique n'est pas nouvelle, elle s'inspire des gachapon très populaires au Japon et peut même faire écho aux boosters de cartes à jouer et à collectionner. Mais, dans ces jeux vidéo gacha comme Dragon Ball Z: Dokkan Battle, Genshin Impact, Fire Emblem Heroes, Raid: Shadow Legends ou Zenless Zone Zero, sans sortir la carte bleue, il est bien difficile de débloquer l'item voulu et les joueurs n'hésitent pas à dépenser de l'argent réel. Même lorsque le compte en banque est déjà en berne.

Automaton relaye cette semaine une étude réalisée par la SMBC Consumer Finance japonaise, qui s'est concentrée sur les dépenses de 1 000 joueurs et joueurs nippons, âgés de 20 à 29. Le résultat est particulièrement intéressant : 18,8 % des interrogés affirment avoir « dépensé tellement d'argent en achats en jeu qu'ils ne pouvaient plus couvrir leurs frais de subsistance », comme le loyer et les dépenses alimentaires. Près de 18 % des sondés sont prêts à payer pour avoir un avantage in-game et près de 21 % déclarent qu'ils ne peuvent pas profiter du jeu s'ils n'effectuent pas des achats.

L'étude met également en lumière une différence entre les hommes et les femmes. Les joueurs étaient plus majoritaires à répondre à l'affirmative au questionnaire concernant leurs dépenses excessives. Cependant, en comparant les réponses avec les mêmes questions posées l'année dernière, la tendance est la même pour tout le monde : les joueurs et joueuses sont plus nombreux et nombreux à avoir répondu par l'affirmative aux questions.

L'étude dévoile ainsi que les joueurs et joueuses japonais sont plus nombreux à dépenser de l'argent dans des jeux gacha, 21,6 % en 2025 contre 15,8 % en 2024. Cependant, le montant dépensé dans les microtransactions est en baisse, passant de 5 138 yens (31 €) par mois en 2024 à 4 247 yens (26 €) en 2025.

Le phénomène des jeux gacha n'est pas près de s'arrêter, ce sera au joueur de s'imposer des limites, à l'instar de ce fan de Dragon Ball Z: Dokkan Battle qui avait supprimé son compte après avoir dépensé plus de 60 000 €.