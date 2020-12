Jeux vidéo : consoles, PC, smartphones, une étude met des points sur le QI des joueurs !

Nous en avons désormais l'habitude, de nombreux faits violents qui se produisent au quotidien sont dus à la consommation de certains jeux violents à en croire les politiques de différents pays autour du globe. Cependant, aujourd'hui nous avons la chance de profiter d'une nouvelle étude menée par des experts afin de prouver que notre média favori peut avoir une bonne incidence sur notre matière grise.

Commandé par le site de jeu en ligne Royal Panda et réalisé par des experts universitaires, l'étude du jour à était menée en quatre étapes sur un groupe de 1 001 joueurs. L'étude s'est concentrée sur quatre mesures clés de l’intelligence : l'intelligence verbale, la capacité mathématique, le raisonnement logique et le raisonnement visuel.

Avant chaque test, les joueurs ont été questionnés sur leur console favorite et le dernier jeu auquel ils ont joué. Une fois répartie par catégorie, l'étude nous apprend que les joueurs sur PC sont les plus intelligents avec un QI collectif de 112,3. Ensuite, les utilisateurs de PlayStation avec 110,7 devancent les joueurs Xbox avec 103,8, les joueurs Nintendo Switch arrivent à 101,3 et les utilisateurs de mobile sont à la traîne avec 99,4. Cela dit, les joueurs PlayStation se sont mieux classés dans le raisonnement logique et visuel que leurs pairs sur PC.

Au niveau des jeux, nous découvrons que ce sont les fans de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege qui arrivent en tête avec un QI collectif de 120,3. En bas du classement, nous retrouvons les fans d'Angry Birds. Pour être complet, les joueuses ont devancé leur homologue masculin avec un score de 108,4 contre 102,3.

Bien que cette étude puisse amuser, elle peut également venir renforcer les stéréotypes au niveau des joueurs PC qui se sentent souvent supérieurs aux possesseurs de consoles. Si vous voulez faire partie de l'élite, il n'est pas trop tard pour vous procurer un exemplaire de Rainbow Six Siege.