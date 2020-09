Le système économique des jeux vidéo : attention à votre argent

Bien que les systèmes économiques sophistiqués dans les jeux vidéo ne soient pas récents, de plus en plus de jeux misent sur le développement d’une véritable économie interne avec d'innombrables monnaies virtuelles. Un développement coûteux qui peut toutefois rapporter gros. En effet, le farming est connu pour être une étape indispensable dans de nombreux jeux, principalement les RPG à l’image de Path of Exile. Cette tâche, qui n’est souvent pas la partie la plus intéressante du jeu, reprend le principe de récompense d’une monnaie pour un « travail ».

Il existe cependant des plateformes d’échange vous proposant de mettre en contact des joueurs afin qu’ils puissent échanger leur monnaie virtuelle contre de l’argent réel. Cela permet de récompenser le vendeur tout en apportant un gain de temps à l’acheteur. De cette manière, de nombreux joueurs peuvent y trouver leur compte et même gagner quelques dizaines d’euros tout en jouant. Mais ces plateformes permettent également au joueur qui souhaite abandonner un jeu, pour en commencer un autre, de vendre son compte et donc l’intégralité de ses biens, créant une vraie marketplace et laissant même la porte ouverte au trading. Vous pourrez même y trouver des comptes montés par des bots vendus à faible coût, comme un compte niveau 30 à Leagues of Legends à partir de 1 €, vous permettant ainsi de jouer directement à des parties classées.

Attention tout de même pour les acheteurs les plus virulents, choisir la voie de la facilité peut coûter cher sur le long terme, et tôt ou tard, il vous deviendra difficile d’assumer les dépenses pour vous offrir les derniers équipements en jeu sans devoir y passer des heures. Armez-vous de patience, et vous finirez par arriver à vos fins sans toucher à votre compte en banque.