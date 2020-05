Joker : une exceptionnelle statuette tirée du dernier film disponible en précommande

Todd Phillips aura marqué de nombreux spectateurs avec son film Joker sorti l'année dernière, mettant en scène un Joaquin Phoenix au sommet de sa forme, lui permettant d'ailleurs de remporter l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. Et Prime 1 Studio fait perdurer la hype avec une sublime statuette.

Nous retrouvons Arthur Fleck grimé en Joker sur son désormais célèbre escalier, prenant la pose avec assurance. Le réalisme est poussé à son paroxysme, du visage aux vêtements, et Prime 1 Studio n'a pas oublié les accessoires pour accentuer la mise en scène, avec deux paires de mains interchangeables, un rat, un pistolet, le fameux livre de blague, sa petite baguette magique avec une fleur, des photographies, la carte résumant la maladie d'Arthur, un sac, l'affiche « Don't forget to smile » et la pancarte jaune brisée. La Version Bonus de la statuette inclut même un masque de clown !

La statuette mesure 70 cm de hauteur, 35 cm de profondeur et 38 cm de largeur, pour un poids de 15 kg, sans la boîte. Un produit d'exception qui a un prix : la statuette du Joker est disponible en précommande chez Prime 1 Studio contre 1 299 $. Et il faudra attendre avant de l'installer dans sa chambre ou son salon, les expéditions se feront entre avril et juin 2021. Sinon, vous pouvez toujours opter pour le Blu-ray du film, vendu 24,99 € à la Fnac.

