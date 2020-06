Jump Rope Challenge : Nintendo offre un mini-jeu de corde à sauter pour faire de l'exercice

Plus que jamais depuis la crise du COVID-19, Nintendo nous surprend en termes d'annonces, comme avec celle de Paper Mario: The Origami King en mai dernier ou le Direct Mini mis en ligne sans prévenir en mars. En ce début de semaine, la firme japonaise nous étonne à nouveau avec le lancement gratuit d'un certain Jump Rope Challenge.

Derrière ce nom se cache un mini-jeu de corde à sauter conçu par des développeurs de Nintendo depuis chez eux lors du confinement, dans le but d'encourager la pratique du sport à domicile. Dès le lancement du logiciel, il vous sera demandé de débrancher les Joy-Con de votre console pour les prendre en mains, ou d'en utiliser une paire si vous jouez sur Switch Lite, car les actions demandées sont tout simplement de reproduire les mouvements que nous ferions en tenant une corde à sauter, sauf qu'ici il faudra imaginer ladite corde entre nos deux manettes.

Si vous n'avez pas envie de sauter sur place, le simple fait de bouger les poignets en rythme fonctionne et constitue mine de rien une autre forme d'exercice, à vous de voir. Pour le reste, l'objectif de base est fixé à 100 sauts par jour et peut être monté à 900. L'écran, par l'intermédiaire d'un petit lapin, nous indique en direct en nous en sommes, ce dernier reproduisant nos mouvements. Il est également possible de s'y essayer à deux, chacun tenant un Joy-Con. Et c'est tout, nous avons fait le tour de ce petit logiciel disponible dès maintenant sur l'eShop.

Notez tout de même que Jump Rope Challenge n'est offert que jusqu'à la fin septembre 2020, suite à quoi il disparaîtra tout simplement de la boutique en ligne.