Junichi Masuda : le compositeur, directeur et producteur quitte Game Freak pour rejoindre The Pokémon Company

En cette journée du 1er juin qui va être marquée par la révélation d'un nouveau trailer de Pokémon Écarlate et Violet, c'est une annonce bien étonnante qui nous parvient tout droit de The Pokémon Company et qui concerne Junichi Masuda, figure emblématique des jeux de Game Freak, cofondateur du studio et membre de son conseil d'administration. À compter de ce jour, le compositeur des jeux Pokémon de la saga principale depuis ses débuts en 1996, mais aussi directeur, producteur ou encore conseillé sur de multiples titres de la licence, a donc quitté la compagnie qui l'a fait connaître au grand public en date du 31 mai 2022. Il occupe dès à présent un nouveau rôle directement au sein de The Pokémon Company en qualité de Chief Creative Fellow (chargé de création en chef), une fonction globalement similaire à celle occupée actuellement par Shigeru Miyamoto chez Nintendo.

Voici la déclaration traduite du communiqué de The Pokémon Company :

Annonce de la nomination de Junichi Masuda au poste de Chief Creative Fellow

The Pokémon Company est heureux d'annoncer la nomination de Junichi Masuda en tant que Chief Creative Fellow, à compter du 1er juin 2022.

Junichi Masuda a été directeur général de Game Freak inc., le créateur original de Pokémon, jusqu'au 31 mai. En tant que l'un des membres fondateurs de Game Freak, il a été impliqué dans le développement de Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Verte, soutenant le développement de la série de jeux vidéo Pokémon pendant de nombreuses années. Masuda utilisera sa profonde compréhension de la marque Pokémon pour développer de nouveaux services et produits au sein de la société Pokémon, en puisant dans ses années d'expérience et sa pensée créative.

Commentaires de Junichi Masuda

J'ai été directeur de la série de jeux vidéo Pokémon, de Pokémon Version Rubis et Pokémon Version Saphir jusqu'à Pokémon X et Pokémon Y, et j'ai participé au développement de nombreux jeux vidéo, dont Pokémon GO. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à tous les fans de Pokémon.

À l'avenir, j'espère transcender les frontières des jeux vidéo en essayant d'offrir plus de surprises, de plaisir et d'excitation aux gens du monde entier, tout en faisant de mon mieux pour connecter les gens, élargir le cercle du « jeu » et aider à créer un monde plus riche à partager. J'apprécie votre soutien continu dans mon nouveau rôle.