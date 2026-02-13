Kena: Scars of Kosmora, Ember Lab nous émerveille avec une suite pleine d'ambition

Kena est de retour





Si la conclusion du State of Play a été retentissante avec une double dose de God of War, son ouverture a clairement eu de quoi marquer les esprits. Dès les premiers instants, en voyant apparaître le nom d'Ember Lab et l'héroïne du jeu, il était évident que nous avions affaire à une suite de Kena: Bridge of Spirits, initialement sorti en 2021 sur PS5, PS4 et PC, avant de finir par voir le jour sur les consoles Xbox en 2024. Pour autant, pas de numérotation au programme de Kena: Scars of Kosmora, qui fera voyager la protagoniste sur une île mystérieuse et promet de nous en mettre plein la vue, l'évolution graphique étant palpable.

Un soutien pour des ambitions à la hausse





Comme évoqué par les frères Josh et Mike Grier, cofondateurs d'Ember Lab, la volonté des développeurs de proposer un jeu plus ambitieux avec Kena: Scars of Kosmora a pu se concrétiser grâce au soutien de PlayStation Studios, d'où son annonce uniquement sur PS5 et PC (Steam, Epic Games Store). Est-ce que cela ferme la porte à un éventuel portage par la suite ? Pas forcément, bien que la stratégie de SIE consiste jusqu'à présent à seulement proposer ses titres live service sur Xbox.

Présentation des nouveautés





En plus de nouveaux pouvoirs liés à l'Alchimie, nous voyons Kena chevaucher une créature inédite, qualifiée sur le PlayStation Blog d'esprit élémentaire. Si cela a de quoi faire penser à Beast of Reincarnation, qui était d'ailleurs lui aussi présent, ce ne sera pas le seul. Y aura-t-il des créatures volantes modifiant notre manière de nous déplacer au sein de ce vaste monde ?

Après la sortie de Kena: Bridge of Spirits, nous avons pris de penser à ce que nous voulions créer ensuite. Nous avons exploré des idées qui permettraient de saisir l'essence même de ce qui rendait Kena si spéciale, tout en tirant parti de notre expérience. Lorsque nous avons commencé à envisager un retour dans son univers, l'idée d'une Kena en tant que guide des esprits plus expérimentée, capable d'utiliser ses compétences pour aider les vivants et non plus seulement les défunts, nous a séduits. Dans Kena: Scars of Kosmora, Kena est plus âgée et reconnue comme guide des esprits. Espérant trouver des réponses au mal qui la tourmente depuis toujours, elle se rend sur la mystérieuse île de Kosmora. Terre de cultures et régions distinctes, Kosmora recèle d'innombrables secrets enfouis d'un passé tragique. Sur Kosmora, Kena est confrontée à un esprit puissant qui brise son bâton. Le bâton d'un guide spirituel est son identité, son outil pour aider les esprits et communiquer avec eux. Le bâton de Kena la maintenait également en vie. Pour survivre, Kena doit accepter la forme oubliée de Guidance Spirituelle de Kosmora, qui utilise l'Alchimie pour manipuler le pouvoir des éléments. Les esprits élémentaires sont des compagnons essentiels de ce monde. Ces attachants compagnons voyagent à vos côtés, évoluent au fil du temps et débloquent de nouveaux pouvoirs à mesure que votre lien se renforce. Chaque esprit est lié à un élément différent et connecté à d'autres esprits disséminés à travers le monde. Nous avons révélé un esprit jusqu'à présent, mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Nous gardons encore beaucoup de choses pour plus tard ! Rassurez-vous, il y aura encore de nombreuses âmes corrompues à purifier. Nous souhaitons que les joueurs ressentent la progression de Kena en termes de compétences et de capacités. Nous avons ajouté de nouvelles mécaniques de jeu élémentaires pour apporter stratégie et profondeur face aux menaces de Kosmora. Ces nouvelles compétences de combat, infusions élémentaires et usage de vos esprits compagnons seront la clé pour surmonter les affrontements les plus difficiles et les combats de boss épiques. Nous serions ravis de vous en dire plus sur l'histoire que vous allez expérimenter, mais nous veillons scrupuleusement à ne rien dévoiler qui puisse s'apparenter à un spoiler. Nous avons consacré énormément d'efforts à l'élaboration du scénario de Scars of Kosmora, et l'équipe s'attache à créer une aventure émouvante et profonde pour les joueurs de Kena: Bridge of Spirits et les nouveaux venus dans le monde de Kena. Nous espérons que vous avez apprécié la bande-annonce. Notre partenariat avec PlayStation Studios nous a permis de créer un monde encore plus vaste, axé sur des régions soigneusement conçues, une progression réfléchie et un fort sentiment d'aventure. Nous sommes impatients de vous en dévoiler davantage prochainement et de vous faire découvrir le fruit de notre travail. L'accueil réservé à Bridge of Spirits nous a profondément touchés, et nous espérons vous offrir ce qui a fait le succès du premier opus et bien plus.

Kena: Scars of Kosmora est attendu cette année.