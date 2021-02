King of Seas : le jeu avec des pirates encore repoussé, mais il se trouve un éditeur

En juillet dernier, 3D Clouds dévoilait King of Seas, un jeu d'aventure qui permettra d'incarner un pirate et de partir en mer pour voguer sur l'océan et dénicher des trésors. Le titre devait normalement sortir en fin d'année dernière, mais a été repoussé au 18 février, et finalement, il faudra attendre le mois de mai.

Certes, c'est une mauvaise nouvelle, mais 3D Clouds annonce qu'il vient de signer un partenariat avec Team17, qui éditera et distribuera Kings of Sea à sa sortie sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Le studio va ainsi aider le développeur indépendant à améliorer le gameplay et rajouter des traductions, dont le français, grâce à ses ressources. Un mal pour un bien, donc.

Il faudra encore patienter plusieurs mois avant de partir en mer avec King of Seas, en attendant, vous pouvez découvrir une nouvelle bande-annonce ci-dessus