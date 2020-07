King of Seas : un jeu de rôle et d'action avec des pirates annoncé en vidéo

Après All-Star Fruit Racing et Xenon Racer, le développeur indépendant 3DClouds change totalement de style et vient de dévoiler aujourd'hui King of Seas, un jeu de rôle et d'action avec des pirates, attendu sur ordinateurs et consoles. Une première bande-annonce a été dévoilée, elle est à admirer juste ici :

King of Seas nous emmènera donc en mer, dans un monde généré de manière procédurale avec comme quête de venger la mort du père du héros. Il s'agira ainsi d'explorer les océans et s'allier ou s'opposer à diverses factions, ce qui pourra changer certains éléments de la carte au fil de l'aventure, et le but ultime est de devenir le roi des pirates. Il sera également question de batailles, d'îles perdues et de trésors.

King of Seas n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu « prochainement » sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver Xenon Racer à 19,99 € sur Amazon.fr.