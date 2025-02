Kingdom Come: Delivrance II : retrouvez-nous sur Twitch pour découvrir le jeu

L'aventure continue sur notre chaîne Twitch, rien que pour les amateurs de streams et de discussions autour d'un bon jeu. Ghost déroule le tapis rouge pour Kingdom Come Deliverance II (en attendant notre test), le grand simulateur médiéval tant attendu. Nous allons décortiquer les changements entre le premier opus et le second, tout en tentant de faire des choix judicieux dans la partie. Rendez-vous tous les après-midi sur Twitch ou sur cette news directement (cf ci-dessous).

Premiers pas sur Kingdom Come Deliverance II, le jeu est-il toujours aussi exigeant ?

N'oubliez pas les directs du grand patron Éric ou Marty, sur l'actualité et la réalité virtuelle, le tout sur notre chaîne YouTube.