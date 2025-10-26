Kirby Air Riders Direct 2 : une très longue présentation pour tout savoir du jeu de course !

Le Kirby Air Riders Direct 2 daté





Officialisé lors de la présentation de la Switch 2 en avril dernier, Kirby Air Riders est le nouveau bébé de Masahiro Sakurai, développé par Sora Ltd. et Bandai Namco. Ce jeu de course succédant à l'épisode GameCube proposera un gameplay un poil plus complexe, mais ne nécessitant que peu de touches, comme nous l'avions découvert en août au cours d'un Direct de 45 minutes qui lui était entièrement dédié. Si le créateur nous en avait fait une belle et longue présentation, entre pilotes (Riders), véhicules (Bolides), pouvoirs et modes de jeu, il faut croire que le contenu sera encore plus généreux. En effet, une deuxième vidéo du genre avait ensuite été annoncée lors du Nintendo Direct de septembre, sans plus de précision, en parallèle d'amiibo.

Eh bien, c'est pour cette semaine et il faudra prévoir une longue pause pour la regarder d'une traite. Nous avons ainsi rendez-vous ce jeudi 23 octobre à 15h00 pour ce Kirby Air Riders Direct 2, qui durera environ 60 minutes ! Vous pourrez la suivre ci-dessous et nous ajouterons toutes les informations pertinentes qui y seront données à la suite de cet article.

De nouveaux modes dévoilés





Cette heure de présentation a filé à toute allure et pour cause, il y avait beaucoup à dire et montrer. Pour commencer, nous avons eu le plaisir d'apprendre que le mode Top Ride fera son retour, décrit comme « sympa et facile à jouer ». Comme son nom l'indique, il propose une vue du dessus avec au choix une caméra suivant notre Rider ou un plan d'ensemble du circuit, désormais plus larges, ce qui est plus agréable avec les écrans actuels qu'à l'époque. Le gameplay et les mécaniques sont cette fois les mêmes que dans Air Ride, avec des options de contrôle selon notre préférence. De plus, un effet diorama pourra être appliqué.

Top Ride - Ce mode qui a fait son apparition dans Kirby Air Ride propose des courses effrénées en vue de dessus et inclut des circuits qui s'inspirent de ceux du mode Air Ride (Fleur, Flot, Air, Cristal, Machine, Montagne). Tout comme dans les autres modes du jeu, vous pouvez choisir votre Rider et Bolide indépendamment. Vous pouvez y effectuer des Toupies et des Pressions, et utiliser des pouvoirs tels que Flash, qui vous fera bénéficier d'une accélération littéralement électrisante... qui donnera un choc aux rivaux que vous touchez. Des objets exclusifs à ce mode pourront vous aider à prendre l'avantage sur vos adversaires, comme Badabombe, Dérapage de feu, Fête foreuse, Missile traqueur, Frappe sismique et Pioupiou. Top Ride permet de jouer à huit en ligne, ou à quatre (plus quatre joueurs ORDIs) en local avec une seule console.

Mieux encore, il y aura bel et bien un mode scénarisé intitulé Road Trip, dont nous avons pu découvrir la cinématique d'introduction. Nous y croiserons notamment Magman, Eline, Tortiment, Tornicoton, le Roi Golem et le Virus Mystère. Le Rider inconnu qui avait été teasé sera évidemment lié à cette intrigue et ressemble d'ailleurs à Zorah, la mystérieuse entité au centre de tout cela, que nous voyons à la fin de la vidéo. D'ailleurs, un autre teasing est venu conclure le Direct, montrant tout d'abord la Fontaine des Rêves puis la Comète Nova, dont un circuit non nommé a également été montré et pourrait se situer à l'intérieur. Les fans du lore de la boule rose devraient en avoir pour leur argent !

Road Trip - Lors de la présentation, Masahiro Sakurai a dévoilé le nouveau mode Road Trip. Prenez la route et relevez des défis divers et variés tirés des modes Air Ride, City Trial et Top Ride, dont des combats, des courses et des évènements, tout en obtenant de nouveaux Bolides et objets à utiliser entre deux défis. Mais Road Trip est loin d'être une simple balade. Ce mode histoire raconte la raison pour laquelle Kirby, le Roi DaDiDou, Bandana Waddle Dee, Starman et les autres Riders s'embarquent dans leur aventure.

Toujours plus de contenu pour Air Ride et City Trial





Les fans de Kirby Air Ride seront également ravis d'apprendre que tous les circuits qui étaient jouables à l'époque dans Air Ride ont été recréés, c'est-à-dire Prairie Fantaisie, Vallée céleste, Sables aériens, Versant glacé, Coulée magmatique, Parc aux haricots, Passage mécanique, Damier des chevaliers et Courbure Nébula. Mieux encore, il y en aura en tout 18, soit le double, avec certains à débloquer au fil de nos parties. Parmi les inédits, notons par exemple Ruines d'Aérotopia, Crevasse cristalline et Fonderie Fumerole.

De plus, un genre de course original qui plaira aux indécis a été introduit :

Multibolide - La présentation s'est penchée plus en détail dans le mode Air Ride et a dévoilé un nouveau type de courses nommé Multibolide. Le principe consiste à sélectionner autant de Bolides qu'il y a de tours avant le départ, le Bolide changeant automatiquement après chaque tour. Associez les Riders et Bolides de votre choix et profitez-en pour essayer des combinaisons inhabituelles. Vous pouvez même vous relayer à plusieurs en local, la manette faisant office de bâton de relai.

Et si vous avez besoin de vous améliorer, du Contre-la-montre en solo sera inclus, aussi bien pour Top Ride qu'Air Ride, un « combat contre soi-même » selon Masahiro Sakurai puisque les temps enregistrés individuellement pour chaque Bolide ne feront pas l'objet d'un classement sur la Toile. Enfin, un Essai libre sans aucune contrainte permettra de s'entraîner.

Nous le retrouverons dans City Trial, où Skaïa pourra donc être exploré à notre guise, un parking souterrain réunissant alors tous les Bolides pour s'amuser sans limites. L'Étoile Warp volante y sera exclusive et permettra sans mal d'atteindre une île flottante très éloignée. Outre un tour d'horizon des nombreux environnements de cette zone de jeu ouverte (Haut plateau, Building, Navire échoué, Volcan, Dimension mystérieuse, Jardin céleste, Domaine des araignées), divers évènements supplémentaires ont été introduits, de même que certains objets à ramasser (Vitesse +, Rayon tournis, Spécial +, Aimant à objets, Feux d'artifice, Laser nettoyeur, Multi-missile, Taille +, Méga canon).

Quant aux Stades (Course aux boutons, Saut en hauteur, Offensive géante, Circuit ovale, Panique sur les rails, Dédale laser...), outre les défis qu'ils proposeront, ils feront également office d'arène pour des affrontements de boss. L'un d'eux a été dévoilé et non des moindres, puisque nous devrons faire face au Robo DaDiDou, un gigantesque mecha à l'effigie du personnage déjà apparu dans la série, capable de se changer en Bolide pour nous poursuivre. Le jeu ne manquera décidément pas de surprises !

Davantage de Riders, Bolides, Coups spéciaux et Pouvoirs





Dans tous ces modes, de nombreux Riders pourront être incarnés et plusieurs ont encore été présentés, à savoir Taranza, les inséparables Lololo & Lalala, Desroches, Choiroc, Rick, Scarfy, Max et Waddle Dee. De nouveaux Coups spéciaux ont aussi été introduits (Waddle Dee d'or, Manière noire, Météoroc, Furie de Knuckle, Charivarick, Maxi Max) de même que des Pouvoirs de copie (Aiguille, Gel, Sommeil, Combat, Foreuse, Flash, Missile).

D'autres Bolides ont évidemment été révélés par la même occasion, à savoir l'Étoile formula, l'Étoile hop, l'Étoile jet, la Roulli Moto, le Tank taureau et l'Étoile métamorphe. Cette dernière est assez particulière :

Étoile métamorphe - L'Étoile métamorphe combine Bolide de type étoile taillé pour le vol et Bolide de type moto taillé pour la route, et fait partie des nouveaux bolides disponibles dans Kirby Air Riders. Inclinez rapidement le stick gauche d'un côté à l'autre pour changer de type de Bolide et maintenir la pression sur vos rivaux.

Mieux encore, les deux Bolides légendaires que sont Dragoon et Hydra feront leur retour, dont il faudra trouver les pièces au cours de notre exploration de Skaïa dans City Trial pour les assembler et les utiliser dans ce mode.

Tout savoir du jeu en ligne





Un tel jeu est évidemment plus amusant à plusieurs. En plus des parties en local en écran scindé (vertical ou horizontal), il y aura évidemment du online avec des lobbies plutôt charmants et un Permis façon carte de crédit pouvant être décoré.

Niveau de victoire - Kirby Air Riders intègre un système de classe ainsi qu'un nouveau classement, le niveau de victoire . Plutôt que de représenter votre classe par une lettre, un système de couleurs est utilisé. Les sept couleurs de l'arc-en-ciel indiquent votre classe (orange, rouge, violet, vert, indigo, jaune et bleu) et permettent de vous faire affronter des adversaires de niveau similaire en ligne. Lorsque votre classe s'améliore, certains changements peuvent survenir plus fréquemment dans City Trial, donc gardez l'œil ouvert. Un niveau de victoire basé sur votre total de victoires vous est attribué pour chaque mode multijoueur en ligne. Le niveau de victoire est indépendant de votre classe, mais plus vous jouez, plus il est susceptible d'augmenter. Votre niveau de victoire figure sur votre permis.

- Kirby Air Riders intègre . Plutôt que de représenter votre classe par une lettre, un système de couleurs est utilisé. et permettent de vous faire affronter des adversaires de niveau similaire en ligne. Lorsque votre classe s'améliore, certains changements peuvent survenir plus fréquemment dans City Trial, donc gardez l'œil ouvert. Un niveau de victoire basé sur votre total de victoires vous est attribué pour chaque mode multijoueur en ligne. Le niveau de victoire est indépendant de votre classe, mais plus vous jouez, plus il est susceptible d'augmenter. Votre niveau de victoire figure sur votre permis. Foyer - Dans Kirby Air Riders, vous pouvez désormais inviter vos proches en ligne dans un espace dédié : le Foyer. Dans le Foyer, les joueurs et joueuses peuvent se déplacer librement sous forme de Rider, interagir, organiser des matchs ou encore jouer aux modes qui leur plaisent. Plusieurs matchs peuvent avoir lieu simultanément dans un même Foyer. Il est aussi possible de changer la musique, d'envoyer des répliques et de prendre la pose en combinant les mouvements des deux sticks.

- Dans Kirby Air Riders, vous pouvez désormais inviter vos proches en ligne dans un espace dédié : le Foyer. Dans le Foyer, les joueurs et joueuses peuvent se déplacer librement sous forme de Rider, interagir, organiser des matchs ou encore jouer aux modes qui leur plaisent. Il est aussi possible de changer la musique, d'envoyer des répliques et de prendre la pose en combinant les mouvements des deux sticks. Permis - Votre aventure multijoueur en ligne démarre par la création d'un permis. Le Permis permet d'identifier les différentes personnes présentes dans un Foyer, et vous le partagez avec vos adversaires en ligne. Vous avez la possibilité de le personnaliser avec des effets de brillance et des autocollants, et d'y ajouter le surnom de votre choix en associant deux termes.

- Votre aventure multijoueur en ligne démarre par la création d'un permis. Vous avez la possibilité de le personnaliser avec des effets de brillance et des autocollants, et d'y ajouter le surnom de votre choix en associant deux termes. Matchs par équipes - Vous pouvez jouer ensemble à 16 dans City Trial, et en Match par équipe, les joueurs peuvent former deux équipes de huit. Les pièces de Bolides légendaires sont partagées par toute l'équipe, et lorsque le Bolide est formé, il revient à qui a trouvé la dernière pièce. Lorsque 10 adversaires ou plus s'affrontent, vous êtes répartis dans deux stades de fin identiques dans lesquels les équipes combattent pour obtenir le meilleur score cumulé.

Toujours une bonne raison de jouer





Les complétionnistes pourront quant à eux s'évertuer à compléter les nombreuses cases des Grilles de missions, elles aussi héritées du jeu original.

Grille de missions - Les grilles de missions de Kirby Air Ride sont également de retour. Les cases des grilles se remplissent à mesure de vos accomplissements en jeu. Plus vous accomplissez d'objectifs, plus vous pouvez débloquer de récompenses en jeu. Cinq grilles de missions dédiées à Air Ride, Top Ride, City Trial, Road Trip et au jeu en ligne sont disponibles. Vous pouvez aussi sélectionner une case non complétée adjacente à une case complétée pour relever son défi, et toutes les conditions seront réunies pour que vous puissiez tenter votre chance immédiatement. Aucun Rider ni Bolide n'étant verrouillé derrière la grille dédiée au jeu en ligne, libre à vous de faire l'impasse dessus. Vous pouvez commencer à remplir les grilles de missions dès le début du jeu.

Un maximum de personnalisation et d'éléments à collectionner





Et si ça ne vous suffit pas, il y aura tout un tas d'accessoires à obtenir pour exprimer vos goûts (ex : Casquette rouge, Couronne, Haut de forme, Ruban, Onigiri, Lunettes de soleil, Cornes de taureau, Ornement floral, Chignon), ainsi qu'un système permettant de modifier l'apparence des Bolides, qui disposeront d'un lieu d'exposition dédié. Notez que les pouvoirs auront la priorité sur l'apparence. Et puisqu'il y aura un mode Photo, ce sera l'occasion de créer des clichés uniques avec tous ces éléments.

Miles - Pour obtenir les accessoires personnalisables, un seul moyen : les Miles. Les Miles s'accumulent en jouant. En d'autres termes, plus vous jouez, plus vous en accumulez. Cette monnaie du jeu peut être utilisée à la Foire aux Miles , un magasin dans lequel vous pouvez acheter des Bolides et de quoi les décorer, des accessoires pour vos Riders, des décos pour votre Permis ou encore des musiques.

- Pour obtenir les accessoires personnalisables, un seul moyen : les Miles. Les Miles s'accumulent en jouant. En d'autres termes, plus vous jouez, plus vous en accumulez. , un magasin dans lequel vous pouvez acheter des Bolides et de quoi les décorer, des accessoires pour vos Riders, des décos pour votre Permis ou encore des musiques. Mon bolide - Plus vous jouez, et plus vous pouvez enrichir votre collection de Bolides, acheter des articles à la Foire aux Miles et remplir vos Grilles de missions, pour ensuite décorer vos Bolides avec des décalcos, des accessoires et des effets dans Mon bolide. Vous pouvez ensuite proposer vos créations personnalisées à la vente dans le marché en ligne Bolide-à-brac, et y acheter les Bolides personnalisés par d'autres joueurs. Plus votre Bolide a de succès, plus son prix augmente. Et pas d'inquiétude, les Bolides vendus ne sont pas perdus. Et si vous souhaitez rassembler les Bolides décorés par vos soins dans un lieu dédié, vous avez la possibilité de créer un Garage où les ranger. Invitez les Riders qui se trouvent dans le Foyer à les admirer.

La personnalisation passera aussi par les contrôles avec du mapping de touches donnant par exemple la possibilité de jouer à une main et diverses options d'accessibilité, dont la limitation de l'intensité visuelle et du champ de vision. Les jeux Nintendo n'étant pas spécialement à la pointe de ce côté en général, c'est à saluer. Notez que la manette GameCube sera prise en charge.

Plus étonnant, des bonbons n'ayant pas vraiment d'utilité feront office de collectibles. Après tout, il n'y a pas d'âge pour aimer les friandises.

Bonbecs - Une collection de bonbecs en forme de bolides fait son apparition dans Kirby Air Riders. Ces bonbecs reproduisent la forme du bolide des vos rivaux, et vous en obtenez un pour chaque rival que vous battez. Amusez-vous avec, lancez-les, ou encore éparpillez ces trophées qui symbolisent tous les adversaires que vous avez vaincus.

Une bande-son avec de grands noms





Enfin, côté partie sonore, les personnages n'auront pas de voix, mais un annonceur doublé dans de multiples langues se fera entendre, avec le choix entre un homme et une femme. Les paramètres du Road Trip seront d'ailleurs séparés des autres sur ce point. Quant à l'OST, c'est un talentueux duo qui s'en est chargé, avec des reprises et compositions inédites.

Ma musique - Masahiro Sakurai a réservé une mention spéciale aux compositeurs de la bande-son du jeu, Shogo Sakai et Noriyuki Iwadare, qui ont travaillé respectivement sur Kirby Air Ride et la série Super Smash Bros. À l'instar de Super Smash Bros. Ultimate, une option Ma musique est disponible dans Kirby Air Riders afin de pouvoir sélectionner les mélodies que vous souhaitez écouter en explorant Skaïa dans City Trial, avec à la clé des musiques issues de toute la série Kirby, des pistes bonus et même des pistes cachées. De nouvelles musiques sont disponibles dès aujourd'hui dans l'application mobile Nintendo Music.

Kirby Air Riders est pour rappel attendu le 20 novembre en exclusivité sur Switch 2.