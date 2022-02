KLONOA Phantasy Reverie Series : des versions remastérisées de Lunatea's Veil et Door to Phantomile annoncées sur consoles modernes et PC

Klonoa... Non, il ne s'agit d'une faute de frappe en voulant parler du village d'un certain ninja blondinet, mais d'une licence de Namco qui aura marqué bien des joueurs amateurs de jeux de plateformes dans les années 90 et au début des années 2000. Eh bien, il aura fallu attendre le Nintendo Direct de ce 9 février 2022 pour que le chat à grandes oreilles éponyme fasse son retour dans KLONOA Phantasy Reverie Series.

Pas de nouvel épisode en vue pour le moment, mais une compilation remastérisée de Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea's Veil à destination des PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam) et évidemment de la Switch. Différentes options de difficulté et de la coop à deux joueurs seront disponibles.

Courez, sautez et planez tout en lançant des Balles Éole pour saisir et projeter vos ennemis à travers des niveaux oniriques à défilement horizontal et utilisez le décor à votre avantage.

La date de sortie de KLONOA Phantasy Reverie Series est fixée au 8 juillet 2022, mais uniquement sur Switch, la date sur les autres plateformes n'ayant pas été communiquée. Nous avons donc pleinement le temps de découvrir les potentielles améliorations qui nous sont réservées.