Kojima Productions ouvre une nouvelle division dédiée aux films, séries et à la musique

Si vous connaissez un peu Hideo Kojima, vous savez que le concepteur japonais des Metal Gear et de Death Stranding est un grand passionné de cinéma, de séries et de musique. Eh bien il se donne les moyens se réaliser ses rêves en ouvrant une nouvelle division à Los Angeles, qui n'aura rien à voir avec le jeu vidéo.

Kojima Productions vient en effet d'ouvrir une nouvelle division en Californie qui aura comme objectif de transposer les licences du studio dans d'autres médias. Riley Russell, ancien de chez PlayStation, sera notamment vice-président des affaires commerciales et chef des affaires juridiques, il déclare :

La nouvelle division sera chargée de travailler avec des professionnels créatifs et talentueux de la télévision, de la musique et du cinéma, ainsi qu'avec des membres plus connus de l'industrie des jeux vidéo.

L'équipe a pour objectif d'étendre la portée et la notoriété des propriétés actuellement en développement chez Kojima Productions, et de les intégrer encore plus à notre culture populaire. Bien que nous soyons une organisation mondiale, la nouvelle équipe de développement commercial sera centrée à Los Angeles, en Californie. Nous sommes vraiment ravis et impatients de travailler avec les meilleurs talents du divertissement, dans toutes les industries du divertissement.