Krafton (PUBG) rachète 5minlab, développeur de Smash Legends

Avec PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile et PUBG: New State, Krafton s'est imposé en quelques années comme un développeur incontournable dans le monde entier. Mais le studio ne compte pas s'arrêter là, il vient d'annoncer cette semaine le rachat de 5minlab, développeur de Smash Legends.

Smash Legends est un free-to-play avec des batailles en 3 vs 3 en arène disponible sur Steam, iOS et Android assez populaire, Krafton a été séduit par le savoir-faire de 5minlab et a racheté 100 % de ses actions, avec un complément de prix de 19,9 millions de dollars. CH Kim, PDG de Krafton, déclare :

En se basant sur la façon dont 5minlab a relevé des défis audacieux et s'est développé de manière significative depuis sa fondation en 2013, Krafton pense que nous partageons les mêmes objectifs et aspirations en matière de développement de jeux. Grâce à cette acquisition, Krafton se lie à un studio indépendant avec des développeurs exceptionnels qui possèdent d'excellentes compétences techniques. Avec notre soutien, nous espérons seulement accroître la capacité de 5minlab à créer de nouveaux titres passionnants.

Moon-hyoung Park, PDG de 5minlab, rajoute :

En plus d'être une société de jeux coréenne présentant un succès mondial, l'engagement de Krafton à renforcer sa technologie et à accroître ses capacités de développement de jeux reste intact. Nous pensons que l'expérience et la technologie de 5minlab en matière d'opérations mondiales aideront Krafton à consolider son avantage concurrentiel. Nous sommes impatients de voir les expériences incroyables que nous allons créer ensemble.

Avec le rachat de 5minlab, Krafton veut ainsi « renforcer ses capacités en matière de jeux », reste à voir ce que le studio proposera aux joueurs par la suite. Vous pouvez retrouver une figurine Pop! du Lone Survivor de PUBG à 12,99 € sur Amazon.

