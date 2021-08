Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk arrive sur Switch, mais pas par chez nous pour le moment

L'histoire commence ainsi : vous devez parcourir un labyrinthe souterrain plein de mystères. En tant que Necrolantern appartenant à la sorcière Madame Malta, le joueur obéira à ses ordres et se frayera un chemin à travers un labyrinthe inexploré. Le joueur commande des êtres magiques appelés puppet soldiers qui ne sont ni des humains, ni des bêtes. Ils sont nés du pouvoir magique de l'étrange Necrolantern et forment un seul et même groupe. Lorsque la brigade des sorcières défie le labyrinthe, le rideau se lève sur une mystérieuse aventure à la recherche de trésors...

Le titre était déjà sorti sur PlayStation 4 et PS Vita au mois de novembre 2020 au japon, et c'est donc un an plus tard, le 11 novembre 2021, que l'opus sera disponible sur Nintendo Switch ; encore une fois, chez nos confrères nippons. Il coûtera 5 980 ¥ (soit 46 €), mais un pack Deluxe sera également achetable pour 8 778 ¥ (dans les 67 €) et sera vendu avec un CD de musiques, et des goodies.

