Lapins Crétins fêtent leurs 15 ans avec un épisode d'animation spécial, des BD et des évènements

Ennemis du héros sans bras ni jambes dans Rayman contre les lapins crétins, les créatures blanches poilues ont débarqué en 2006 et célèbrent donc cette année leurs 15 ans, un anniversaire qu'Ubisoft va fêter tout au long des prochains mois avec des produits dérivés et des évènements.

Eh oui, la série animée Les Lapins Crétins : Invasion va avoir droit à un épisode spécial de 70 minutes, c'est presque un film, mais les fans retrouveront également des bandes dessinées, un manga et même des évènements au Château de Versailles, d'Annecy et au Musée de l’Homme. Voici un récapitulatif de la future actualité des Lapins Crétins :

Les Lapins Crétins Objectif Mars, un épisode spécial de 70 minutes

Après avoir envahi la Terre, les Lapins partent à la conquête de l’espace ! Lorsque la firme de high-tech Nebulous Industries annonce recruter des Lapins Crétins pour une mission sur Mars, Hiber n’hésite pas une seule seconde. Génie incompris de ses congénères stupides, il rêve de la planète rouge depuis toujours. Sélectionné par Nebulous il s’élance dans l’espace avec trois autres lapins : Disco, la pile d'énergie reine du dancefloor, Cosmo, le pilote qui en fait des tonnes pour cacher ses problèmes de confiance en lui, et Mini, l'adorable lapin petit format qui ne supporte pas qu’on le prenne pour un enfant. Cette équipe improbable décolle pour Mars, mais rien ne se passe comme prévu ! Face à une menace interplanétaire, nos lapins vont devoir dépasser leurs différences et comprendre que rien ne vaut l'intelligence du cœur. Cet épisode spécial d’une durée de 70 minutes, grande première pour les Lapins Crétins, sera diffusé à l’automne prochain sur France 4.

Les Lapins Crétins : Une espèce d’Odyssée, vu par Malec (bande dessinée)

Les éditions Glénat ont publié le 30 juin Une espèce d’Odyssée, une nouvelle aventure fantastique et délirante des Lapins Crétins imaginée par Malec, le bédéiste spécialiste de la parodie et de l’humour décalé. Au programme, une aventure spatiale et même multidimensionnelle ! Entre humour et folie, un Lapin Crétin égaré au cœur du multivers tente désespérément de retrouver le chemin du vaisseau mère des Lapins Crétins dans lequel se trouvent une centaine de milliers de ses congénères en route vers une lointaine planète. Dans son périple, il devra traverser d’étranges dimensions qui transformeront à chaque fois son apparence.

Disponible en librairie le : 30 juin 2021

Prix public conseillé : 10,95 €

Maison d’édition : Glénat

Scénario : Malec

Dessin : Malec

Les Lapins Crétins : C’est du propre ! T14 (bande dessinée)

Thomas Priou, toujours au dessin sur cet album, est rejoint par un autre expert du gag côté scénario : l’inénarrable Dab’s. Fidèle à la série imaginée par Thitaume, Dab’s propose une suite de gags à l’humour décapant dans lesquels il n’hésite pas à mettre à mal la bande dessinée et ses codes. « C’est du propre ! », le titre de l’album, annonce la couleur. Balais, aspirateurs et autres brosses seront autant d’ustensiles pour satisfaire l’obsession du ménage qui saisit les Lapins Crétins dans cette nouvelle BD complètement déjantée.

Disponible en librairie le : 10 novembre 2021

Prix public conseillé : 10,95 €

Maison d’édition : Glénat

Scénario : Dab’s

Dessin: Thomas Priou

Les Lapins Crétins : Luminys Quest (manga)

Bienvenue à Luminys, un monde où la magie et ses miracles sont à la portée de chacun. Mais tandis que le puissant sorcier Carnage cherche à s'emparer de la source de tout ce pouvoir, une mystérieuse prophétie se met en marche et provoque l'arrivée des Lapins Crétins. Sont-ils les gardiens tant espérés qui sauveront Luminys ? Téo, Kimpa et le cyclope Léon, chargés de les accompagner aux confins de ce monde, sont bien décidés à le découvrir ! Mais pour l'heure, pas le temps de tergiverser, la Cité Lumière du Nord est menacée par les sbires de Carnage ! Il faut agir ! Luminys Quest est un vrai shonen d'aventure imaginé par Mr Tan (4Life, Mortelle Adèle,...) et dessiné par Federica Di Meo (Somnia).

Disponible en librairie : en mars 2022

Prix public conseillé : 6,90 €

Maison d’édition : Glénat Manga

Scénario : Mr Tan

Dessin : Federica Di Meo

Une aventure interactive au cœur des jardins du Château de Versailles

Dès cet été, les Lapins Crétins débarquent dans les jardins du Château de Versailles avec une chasse au trésor en Réalité Augmentée. Les Lapins Crétins ont envahi les jardins de Versailles ! Il faut réparer les dégâts et les débusquer pour les renvoyer d’où ils viennent ! Ce parcours inédit, créé par Ubisoft, permettra aux visiteurs, à l’aide d’une application à télécharger sur leurs smartphones, d’explorer les jardins du Château de Versailles sous un angle à la fois ludique et pédagogique, sur les traces d’un mystérieux lapin Louis XIV. L’occasion pour ce lieu unique d’attirer le jeune public pour célébrer sa réouverture tant attendue.

Une exposition sur le rire au Musée de l’Homme en partenariat avec France Télévisions

Les Lapins Crétins font les stars dans l’exposition Rire : la science aux éclats ! conçue par le Musée de l’Homme en partenariat avec France Télévisions. Imaginée pour les enfants, elle leur fera découvrir le fonctionnement et les spécificités de ce drôle de phénomène qu’est le rire. À travers des jeux ludo-éducatifs et une scénographie immersive, les visiteurs apprendront en s’amusant et croiseront tout au long de leur parcours quelques-uns de leurs personnages préférés. De plus amples informations sont disponibles ici.

Une exposition au Château d’Annecy

À l’occasion du 60e anniversaire du Festival international du film d’animation, le Musée-Château d’Annecy accueille jusqu’à fin octobre l’exposition « Bonjour l’animation ! 60 ans d’images animées » du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Cette exposition retrace en 12 dates clés les étapes et évolutions de la conception d’un film ou d’une série d’animation et revient sur la création en 2006 des Lapins Crétins. De plus amples informations sont disponibles ici.

Les Lapins Crétins partent eux aussi en vacances cet été et s’installent dans l’enseigne Relay

L’enseigne Relay (groupe Lagardère Travel Retail) et Ubisoft s’associent pour mettre en place une opération inédite consacrée aux 15 ans des Lapins Crétins qui aura lieu du 15 juillet au 11 août. Cette opération sera présente dans 200 points de ventes différents dans toute la France à travers une campagne d’affichage digitale et la mise en place de corners destinés à la vente de produits dérivés : peluches (Gipsy), bandes dessinées (Glénat), confiseries (Lutti) ou encore figurines Ubi Heroes (Ubisoft). D’autres animations seront également organisées sur les réseaux sociaux de l’enseigne.

Les Lapins Crétins, messagers d’UNICEF France jusqu’en 2023

Pour la quatrième année consécutive, les Lapins Crétins sont les messagers d’UNICEF France. Leur mission ? Expliquer aux enfants leurs droits fondamentaux grâce à des affiches éducatives présentant leurs droits à l’éducation, à la protection, à l’égalité, à la santé, à la participation, et plus encore. Ces affiches sont diffusées partout en France dans les structures scolaires et périscolaires partenaires d’UNICEF France grâce à son réseau de bénévoles chargés d’actions éducatives et à celui des Villes amies des enfants. Les affiches sont également disponibles pour le grand public en téléchargement libre sur www.myUNICEF.fr. En 2022, les Lapins s’investiront davantage auprès d’UNICEF à travers d’autres actions qui seront dévoilées ultérieurement.