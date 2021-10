Légendes Pokémon : Arceus, une vidéo façon found footage diffusée, du teasing pour une nouvelle créature ?

Jusqu'à présent, Légendes Pokémon : Arceus nous a habitué à une communication très classique, avec des bandes-annonces présentant son univers et ses fonctionnalités. Il y aura d'ailleurs plusieurs créatures originales dans la région de Hisui, dont Hachécateur, Cerbyllin, Paragruel, Gueriaigle de Hisui ou Caninos de Hisui.

The Pokémon Company sort aujourd'hui des sentiers battus en dévoilant une vidéo façon found footage récupérée dans la Bibliothèque de Joliberges (parce qu'il y a visiblement des caméras dans ce territoire ancien). La qualité volontairement dégradée de la séquence, avec du grain et de la neige, nous permet à peine de distinguer une zone givrée et des Stalgamin. L'explorateur qui la commente en direct avec inquiétude y raconte cependant sa rencontre avec un mystérieux Pokémon aux faux airs de Caninos et Goupix, dont le bout de la queue remuante est rouge. Il possède une fourrure blanche sur la tête et autour du cou, ainsi que des yeux ronds et jaunes. Mais à peine l'aventurier a-t-il le temps de s'approcher du monstre qu'il se fait attaquer, et la capture vidéo s'interrompt.

Votre attention, Dresseurs et Dresseuses ! Une équipe de recherche a fait une découverte exceptionnelle dans la Bibliothèque de Joliberges : une mystérieuse séquence vidéo contenant des images de la région de Hisui… Visionnez la séquence et partagez vos conclusions de recherche ; elles pourraient être utiles lors de votre aventure dans Légendes Pokémon : Arceus.

S'agit-il d'un simple teasing sans fondement, ou un secret de Légendes Pokémon : Arceus peut-il être percé ici ? Une nouvelle créature ou forme régionale ? Un Légendaire exclusif ? Un Arcanin de Hisui ? Certains rêvent même d'une évolution inédite de Évoli, alors toutes les hypothèses sont permises. Nous en saurons peut-être plus dans les semaines qui viennent, à moins que la surprise ne soit gardée jusqu'à la date de sortie du 28 janvier 2022. Vous pouvez précommander l'exclusivité Switch pour 44,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Légendes Pokémon : Arceus sera-t-il vraiment un open world ? The Pokémon Company met les choses au clair