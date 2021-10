Légendes Pokémon : Arceus sera-t-il vraiment un open world ? The Pokémon Company met les choses au clair

Quand The Pokémon Company et Nintendo ont annoncé Légendes Pokémon : Arceus, nous pensions découvrir le premier véritable open world de la saga, nous faisant découvrir la région de Sinnoh d'antan, alors qu'elle était encore appelée Hisui. Les dernières informations ont cependant amené une partie de la communauté à se questionner sur le fait que nous aurons véritablement accès à un monde ouvert, explorable selon notre bon vouloir.

Kotaku a récemment fait le point à ce sujet, et plutôt que de laisser les joueurs dans le flou, les développeurs ont réagi avec un communiqué. Non, Légendes Pokémon : Arceus ne sera pas un open world au sens strict du terme, mais nous invitera à lancer une mission après l'autre depuis le village de Rusti-Cité pour visiter une partie de Hisui et accomplir notre objectif.

Dans Légendes Pokémon : Arceus, Rusti-Cité servira de base pour les missions de recherche. Après avoir reçu une mission ou une demande et avoir préparé leur prochaine excursion, les joueurs partiront du village pour étudier l'une des différentes zones ouvertes de la région d'Hisui. Après avoir terminé le travail d'enquête, les joueurs devront revenir une fois de plus pour se préparer à leur prochaine tâche. Nous sommes impatients de partager bientôt plus d'informations sur l'exploration de la région d'Hisui.

Le modèle sera donc bien plus proche d'un Monster Hunter que d'un Far Cry, avec des « zones ouvertes » et non un « monde ouvert », mais la liberté de mouvement restera assez importante. Au moins, les choses sont claires et vous n'aurez pas de mauvaise surprise lors de l'achat : vous pouvez d'ailleurs précommander Légendes Pokémon : Arceus avant sa date de sortie du 28 janvier 2022 pour 44,99 € sur Amazon.fr.

