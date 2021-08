Légendes Pokémon : Arceus, créatures et formes inédites, tour d'horizon de la région d'Hisui et présentation du Groupe Galaxie en vidéo !

Après plusieurs mois de silence médiatique, The Pokémon Company vient enfin de nous donner des nouvelles des remakes chibi Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, ainsi que du prochain épisode original développé par Game Freak, Légendes Pokémon : Arceus, au cours de son Pokémon Presents. Il faut dire que depuis son annonce en février dernier, c'est le calme plat, tout juste avons-nous eu droit à sa date de sortie et sa jaquette... Alors, quoi de neuf ?

Cet Action-RPG en monde ouvert se déroulant dans le passé de la région de Sinnoh, alors appelée Hisui, aura bien des éléments rappelant l'ambiance de Breath of the Wild. Notre personnage fera ainsi partie du Corps des Chercheurs du Groupe Galaxie (oui, les plus fins observateurs avaient bien raisons sur le lien au moins spirituel avec la Team ennemie de la 4G), aidant le Professeur Lavande à compléter le premier Pokédex local. Depuis notre hub central de Rusti-Cité, nous recevrons des missions depuis le QG du Groupe Galaxie, qui compte à sa tête la capitaine Selena (l'ancêtre d'Hélio ?) et le leader Cormier.

Nous partirons ensuite à l'aventure à travers les divers biomes répartis dans le monde, avec un bivouac servant à préparer nos expéditions et nous soigner, entre autres. Chaque espèce de Pokémon réagira différemment, pouvant aller jusqu'à nous attaquer physiquement, notre personnage perdant connaissance s'il subit trop de dégâts. Afin de les capturer, il faudra parfois les affaiblir, c'est bien normal, ce qui pourra passer par des phases de combat plus dynamiques que jamais. Alors, non, pas d'affrontements en temps réel, mais du tour par tour nous permettant d'attaquer plusieurs fois d'affilée selon les coups utilisés et surtout le Style choisi. Cette nouvelle mécanique privilégiera soit la puissance avec le Style Puissant ou la vitesse avec le Style Rapide, de quoi rappeler les formes de Shifours et le TCG. Les informations du Pokédex se complèteront à mesure de nos découvertes, donnant enfin une vraie utilité à la capture.

Et d'ailleurs, il y aura de nouveaux Pokémon et formes propres à la région d'Hisui, dont les premières ont été introduites de bien belle manière. Nous pourrons ainsi chevaucher Cerbyllin tel un cheval, qui est l'évolution de Cerfrousse, voguer sur les flots à dos de Paragruel, l'évolution de Bargantua, et voler dans les cieux à l'aide d'un Gueriaigle de Hisui, tandis que l'adorable Caninos de Hisui gambadera dans les vertes plaines de la région. Dans tout ça, quel rôle aura Arceus ? Eh bien, il semblerait qu'un mystérieux phénomène fasse s'enrager les Pokémon sauvages et il pourrait bien ne pas y être étranger...

Enfin, sachez que la compatibilité avec Pokémon HOME sera assurée à partir de 2022, sans plus de précision. Vous pouvez retrouver tout un tas de détails provenant du site officiel en pages suivantes, ainsi que des visuels.

Légendes Pokémon : Arceus est attendu le 28 janvier 2022 sur Switch et peut d'ores et déjà être précommandé sur Amazon au prix de 44,99 €.