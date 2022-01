Légendes Pokémon: Arceus, des formes de Hisui pour les starters teasées, les Colonnes Lances et bien plus dans un ultime trailer

L'attente touche à sa fin, c'est ce vendredi que sortira enfin Légendes Pokémon : Arceus sur Switch. Entre les 13 minutes de gameplay commenté et une longue bande-annonce de présentation du jeu, l'essentiel de ce qui est à connaître a été montré et dit. Pour autant, le jeu réservera bien des surprises, qui ont fait ces derniers jours l'objet de fuites sur la Toile. Vous ferez donc semblant d'être surpris par le mystérieux teasing de l'ultime bande-annonce du jour (du moins pour le Japon, nous en aurons peut-être une au lancement en Occident comme souvent).

En effet, outre un nouveau tour d'horizon des possibilités de cet épisode, l'attraction principale ce sont les Pokémon de départ, ou starters si vous préférez. Si de base ils n'ont rien d'inédit, Brindibou, Héricendre et Moustillon proviennent de trois générations différentes et tout autant de régions qui ne sont pas Sinnoh. C'était donc l'occasion parfaite pour que Game Freak décline son système de variante régionale à ces créatures. Comme vous pouvez le voir, ce sont seulement les formes finales qui y auront droit, mais seules des ombres sont partagées officiellement pour Archéduc de Hisui, Typhlosion de Hisui et Clamiral de Hisui. Au moins, vous pourrez choisir un peu plus sereinement votre premier compagnon d'aventure.

L'autre nouveauté majeure de cette vidéo, c'est la présence des Colonnes Lances au sommet du Mont Couronné, que nous découvrons pour la toute première fois avec leur apparence d'origine non délabrée, ainsi qu'une faille dans les cieux qui jouera sans aucun doute un rôle majeur dans le scénario. Une bien belle illustration avec Dialga, Palkia et Arceus a également été partagée. Décidément, Giratina est le mal-aimé de la bande...

La Faille Spatio-Temporelle apparue dans le ciel au-dessus du Mont Couronné Au sommet du Mont Couronné, des fissures d'une teinte artificielle et repoussante sont apparues dans le ciel. Les habitants de Hisui disent de ce phénomène qu'il s'agit d'une « Faille Spatio-Temporelle ». Ne sachant pas ce qu'elle présage, ils redoutent cette faille. Il semblerait que la cause profonde de ce phénomène ait à voir avec un certain Pokémon... L'énigmatique temple bâti sur la cime du Mont Couronné Au sommet du Mont Couronné se tient un temple majestueux. Érigé en des temps lointains, ce temple contient de superbes statues de Pokémon, dont les Pokémon monarques, jouissant d'une protection spéciale. Seules les personnes qui parviennent à gravir le chemin tortueux menant sur les hauteurs de la montagne pourront accéder à ce temple. Vous devrez vous entraîner et renforcer vos Pokémon si vous souhaitez le voir de vos propres yeux.

La date de sortie de Légendes Pokémon : Arceus est pour rappel fixée au 28 février et vous pouvez précommander votre copie sur Amazon au prix de 44,99 €.